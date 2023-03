Esposa de Dani Alves pone fin a su matrimonio con el jugador por medio de una dolorosa carta

Parece que las cosas para el futbolista brasileño Dani Alves van de mal en peor. El exjugador de equipos como FC Barcelona, PSG y Juventus se ha visto hundido en su caso por presunta violación en contra de una mujer en la ciudad de Barcelona, España. Luego de que el pasado martes 21 de febrero el tribunal de dicha ciudad confirmara su estadía en prisión, el defensor se ha mostrado frustrado y sin esperanza de ver cercana una posible libertad.

Bajo este contexto, los asuntos para el jugador estarían más cuesta arriba en materia personal, pues sumado a su mal presente, las relaciones interpersonales con su familia empeoran. Desde hace varios días se venía mencionando en suelo español que el matrimonio del jugador con la modelo Joana Sanz estaría en sus últimos días, esto por un enigmático mensaje de la mujer en redes sociales que dio a entender el fin de la relación.

Fue en sus historias de Instagram que la modelo española compartió un texto que hace parte del libro ‘A Gentle Reminder’, de la autora Blanca Sparacino. “Tienes que aceptar que, a veces, las cosas hermosas se terminan, que a veces la gente se marcha, que a veces dos seres humanos no consiguen superarlo, y tienes que aceptarlo. Tienes que sanar. Tienes que seguir adelante”, decía una parte del texto.

Dani Alves y su esposa Joana Sanz. - Foto: Getty Images/Joe Maher

Ahora, días después y con la presión encima por el caso de Alves y los cuestionamientos de su relación, la mujer finalmente puso fin a su historia con el jugador brasileño por medio de una desgarradora carta que escribió con su puño y letra.

La carta

“Creo que me va a costar años de vida sacar de mi memoria su forma de mirarme. Esa forma de como si yo fuera lo más increíble del mundo. Y joder, sí, soy increíble. Porque soy trabajadora, independiente, inteligente, detallista, cariñosa, divertida, fiel y humana. Tan humana que, a pesar del daño que me ha causado, sigo estando aquí a su lado”, dijo.

Y agregó: “Elegí como compañero de vida a una persona que ante mis ojos era perfecta. Siempre estuvo cuando más lo necesitaba, siempre me apoyó en todo, me impulsó a crecer, cariñoso, atento... me cuesta tanto aceptar que esa persona pudiera romperme en mil pedazos”.

Sanz se mostró realmente dolida por la terminación de su matrimonio con el futbolista que visitó incluso en la cárcel por varias ocasiones. “Sigo y seguiré estando, pero de otra forma. Lo amo y amaré siempre. Quien diga que el amor se olvida se está autoengañando o no amó de verdad. Pero me amo, me respeto y me valoro mucho más a mí misma. Perdonar alivia, así que me quedo con lo mágico y cierro esta etapa de mi vida que comenzó el 18/05/15″, dijo la mujer.

La carta de Joana Sanz confirmando el fin de su relación con Dani Alves. - Foto: Instagram: @joanasanz

Su exesposa lo respalda

Alves ha recibido la visita de su exesposa Dinorah Santana, quien mostró apoyo irrestricto al papá de sus hijos.

“Sí, yo y sus hijos creemos en su inocencia”, dijo cuando abandonaba la cárcel. Además, habló con el diario Sport y confirmó que con sus hijos Daniel, de 16 años, y la niña, Victoria, que tiene 15, se irán a vivir a Barcelona para estar cerca de Alves. Confesó que sus hijos lloran mucho por lo sucedido.

“Están condenando a Dani previamente, sin que haya sido juzgado. Dani sería incapaz de deshonrar a una mujer. Estuve casada durante 10 años y le conozco desde hace 22. Todo el mundo que está en el entorno de Dani, desde la que limpia su casa de Brasil (hasta) Barcelona. Todo el mundo sabe quién es y que no sería capaz de cosas como esta. Duele bastante la situación”, dijo al diario Sport.