Daniel Cataño, de Millonarios, tuvo picante cruce con hincha de Nacional por la final perdida en el 2023-I

Carlos Antonio Vélez, sin piedad con Edwin Cardona: dura crítica tras el América vs. Nacional

Como era de esperarse, las reacciones no faltaron por parte de los seguidores de Millonarios, quienes reaccionaron al comentario del jugador. Hasta la tarde de este lunes, 25 de septiembre, han sido más de 300 comentarios y 50 me gusta, correspondientes a la respuesta de Cataño hacia el aficionado verde.

Cataño reveló la charla con Barrera

“Es un jugador muy importante y más porque Jarlan, nosotros que estamos en el fútbol, sabemos que es un crack, lo admiro, tiene un talento, nos texteamos, nos hablamos y nos mandamos muchos mensajes. Lo valoro mucho, porque cuando boté el penal en Ibagué me mandó un mensaje de fuerza”.

“Me tocó después decirle, ahora me toca a mí, mandarte el mensaje, para adelante que no pasa nada, mira yo donde estoy. Tratamos entre nosotros mismos de cobijarnos, porque eso le puede pasar a cualquiera”, dijo el 10 en charla con AS.