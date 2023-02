Daniel Cataño será demandado por hincha del Tolima; asegura que el golpe que recibió fue grave

Las repercusiones sobre el polémico caso del jugador Daniel Cataño y el hincha del Deportes Tolima siguen saliendo a la luz después de varios días. Tras invadir el campo de juego del estadio Manuel Murillo Toro, el seguidor del cuadro pijao le propinó un duro golpe al volante por la espalda, generando la molestia del futbolista.

Enardecido por el actuar de este hombre, Cataño tomó una larga carrera para responder el golpe con un fuerte empujón por la espalda. Luego de ello, el mediocampista se apartó del problema y se retiró expulsado a los camerinos del escenario, mientras que el fanático, identificado como Alejandro Montenegro, fue llevado por las autoridades.

Cataño se disponía para el inicio del partido cuando fue atacado por la espalda. - Foto: Captura Win Sports

Así las cosas, el hincha pasó una noche retenido en la ciudad de Ibagué y de paso fue severamente sancionado con una multa de 20 salarios y la restricción de ingreso a un escenario deportivo por tres años.

Ahora bien, tras ser liberado por las autoridades competentes, Montenegro decidió salir a hablar a los medios de comunicación y asegurar que demandará al jugador por lo hecho en el escenario deportivo.

En charla con Noticias Uno, el seguidor afirmó que lo denunció por “lesiones personales, porque de todas maneras el golpe que recibí siempre es grave”.

Además, el hincha se ofreció como gestor de convivencia para rebajar la multa y mostrar compromiso con un ‘fútbol en paz’. “Lo más lindo para mí es ver futbol y si fuera un acto que me permita volver a los estadios de Colombia y generar conciencia sería muy feliz”, dijo

Alejandro Montenegro pasó la noche detenido en Ibagué. - Foto: Captura video @Mayotrujillo

Teme por su vida

No obstante, este miércoles el fanático reapareció, en esta oportunidad ya en condición de libertad. El hincha aseguró que teme por su vida, pues ha recibido un sinnúmero de amenazas en su contra.

“Son las consecuencias de mis actos y hoy en día mucha gente me escribe. Me amenazan muchos hinchas de Millonarios. Quisiera disculparme con esos hinchas que viajaron hasta Ibagué y pagaron su boleta y su viaje”, dijo el seguidor a este medio.

“Sin medir las consecuencias salto al campo de juego, sin entender la magnitud del problema en el que iba a resultar. Ofrezco mis disculpas públicas, porque la embarré. Dañé un encuentro deportivo con más de 20.000 personas y nada justifica el error. Tengo que aceptarlo. Las consecuencias las estoy viendo. Tengo que estar fuera de la ciudad”, agregó el joven que fue suspendido.

Para culminar, el hincha recalcó en pedir disculpas “al fútbol en general, que debemos ser consecuentes todos con nuestros actos. Hoy debo aceptar mi error, pero no por una persona se puede parar un espectáculo”.

Daniel Cataño, Millonarios. - Foto: Captura de pantalla: Jp Soto

¿Qué pasará con Cataño?

No obstante, de la roja que recibió el futbolista por haber golpeado al hincha mientras ya permanecía en el campo a segundos del pitazo inicial no se habló, lo cual llenó de dudas a todos los seguidores del balompié nacional, pues se pensaba que el tema para el volante de Millonarios habría salido en favor suyo y no habría castigo para la acción que tuvo.

SEMANA tuvo la posibilidad de indagar con varias fuentes y conoció importantes detalles. En primera medida, aclararon que la razón para no haber dictamen en contra del jugador era que el tribunal encargado no se había reunido hasta el momento, determinación que podría hacerse pública en las próximas horas y le acarrearía al jugador una sanción ejemplar.

Además de esto, la fuente que habló con este medio dijo que el castigo para las dos partes podría manejarse de la siguiente forma: al Manuel Murillo Toro, estadio donde se produjo el vergonzoso hecho, le recaerían dos, cuatro o hasta seis fechas sin la presencia de público en las tribunas; a la par de esto, Daniel Cataño, de Millonarios, también tendría que ausentarse por dos, cuatro o hasta diez fechas, según dictaminen los encargados del caso. Finalmente, mientras eso se conoce, el organismo también reprogramó el juego para el 29 de marzo a las 8:00 p. m.