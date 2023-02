Hincha que agredió a Daniel Cataño asegura que teme por su vida luego de ser liberado: “Me están amenazando”

Alejandro Montenegro, hincha que fue identificado el pasado domingo como el agresor del jugador de Millonarios Daniel Cataño, habló por primera vez tras ser liberado por las autoridades locales luego del altercado con el futbolista. Después de pasar una noche retenido, el fanático ha pasado horas de angustia por su actuar en dicho duelo.

En primera oportunidad, el seguidor del cuadro pijao ya había aparecido en un video ofreciendo las respectivas disculpas por golpear al jugador. “Muy buenas tardes a la opinión pública. Me presento ante ustedes a pedir disculpas. Me dejé llevar por las emociones que se viven en un estadio de fútbol. Mis acciones no fueron correctas, no se puede permitir que el fútbol se vuelva violencia. Tenemos que llevar la fiesta del fútbol en paz”, expresó inicialmente.

Luego, añadió: “Yo creo que un error mío no podía parar el partido, más cuando la Policía estaba dispuesta a garantizar todo el tema de seguridad para que el partido se jugara. Esas son las consecuencias de los malos actos que cometí”.

Alejandro Montenegro pasó la noche detenido en Ibagué. - Foto: Captura video @Mayotrujillo

No obstante, este miércoles el fanático reapareció, en esta oportunidad ya en condición de libertad. En charla con el canal RCN, el hincha aseguró que teme por su vida, pues ha recibido un sinnúmero de amenazas en su contra.

“Son las consecuencias de mis actos y hoy en día mucha gente me escribe. Me amenazan muchos hinchas de Millonarios. Quisiera disculparme con esos hinchas que viajaron hasta Ibagué y pagaron su boleta y su viaje”, dijo el seguidor a este medio.

“Sin medir las consecuencias salto al campo de juego, sin entender la magnitud del problema en el que iba a resultar. Ofrezco mis disculpas públicas, porque la embarré. Dañé un encuentro deportivo con más de 20.000 personas y nada justifica el error. Tengo que aceptarlo. Las consecuencias las estoy viendo. Tengo que estar fuera de la ciudad”, agregó el joven que fue suspendido de entrar a los estadios por 3 años.

Para culminar, el hincha recalcó en pedir disculpas “al fútbol en general, que debemos ser consecuentes todos con nuestros actos. Hoy debo aceptar mi error, pero no por una persona se puede parar un espectáculo”.

Cataño se disponía para el inicio del partido cuando fue atacado por la espalda. - Foto: Captura Win Sports

Su padre lo defiende

Dayro Montenegro, padre del joven de 21 años de edad, rompió el silencio este lunes y se pronunció en Caracol Radio por lo ocurrido en el Murillo Toro. Además, les ofreció disculpas públicas a todos los integrantes de Millonarios.

“De parte de mi familia, pedimos mil disculpas a toda la afición del Fútbol Profesional Colombiano, a la hinchada de Millonarios, a los directivos, al cuerpo técnico, a los jugadores y a la Policía Nacional, que había montado un operativo muy bueno, pero que por culpa de un error que cometió mi hijo, desafortunadamente se vio manchado”, indicó inicialmente.

Luego, añadió: “Alejandro no es un delincuente, como algunos medios y algunas personas lo quieren hacer ver. Tiene un hogar conformado con su esposa, es comerciante. Ponemos a disposición nuestras hojas de vida, no tenemos ningún antecedente judicial. En ningún momento hemos tenido ningún altercado”.

El hombre, de igual manera, aprovechó el diálogo con ese medio para puntualizar que temen por la vida del joven hincha y que actualmente lo tienen escondido para que no le pase nada.

“Por cuestión de seguridad, no lo tenemos en el hogar. Lo tenemos en un sitio reservado por las circunstancias que están pasando. Somos comerciantes de la ciudad de Ibagué, no como quieren hacer ver los medios que tengo plata hasta para regalar. En ningún momento estamos solicitando dinero y eso no ha sucedido”, sentenció.