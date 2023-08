Daniela Montoya aterrizó del Mundial Femenino haciendo duro reclamo a directivos: “No puede seguir así”

Tras esta noticia, Jaramillo apuntó que hay exigencias pero no apoyo para mejorar: “Todo el mundo se rasga las vestiduras cuando tenemos buenos resultados, critican el proceso, pero nadie aporta. En la liga anterior no me fue bien. La empresa privada no patrocina el fútbol femenino, salvo Betplay, que nos dieron recursos importantes, pero cuatro empresas reconocidas al final cuando habíamos hablado todo, dijeron que no iban”.