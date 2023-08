“Está vetado”: destapan las verdaderas razones por las que Tomás Ángel no volvió a jugar con Nacional

Desde el pasado 7 de agosto en el encuentro contra Deportivo Cali y sumando apenas 4 minutos, no juega Tomás Ángel en Atlético Nacional.

“Elkin Villa, reportero de Win dijo que no era una decisión técnica sino administrativa y que hay una negociación que viene en camino para Mier y Tomás Ángel“, indicó Juan Felipe y prosiguió complementando con lo que él sabía.

“Sobre Tomás Ángel si tengo yo información. Sobre Tomás Ángel me acaban de decir que efectivamente es una decisión de la directiva pero que no hay ninguna negociación. La persona que me lo dice cierra con la palabra veto. Hay un veto”, indicó el panelista de ´El Pulso del Fútbol´.