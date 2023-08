Atlético Nacional se preocupa y lanza urgente llamado a la Policía Nacional de Colombia

En su comunicado indica que como club colombiano hace el trabajo de enfocarse en la medida de lo posible y logísticamente en evitar cualquier tipo de desmanes en los compromisos deportivos, perol este esfuerzo no es suficiente si no se puede tener presencia de la Policía.

Además, Daniel Quintero, alcalde de Medellín, publicó en sus redes sociales: “No vamos a tolerar la violencia. Me toca poner hasta 800 policías por cada partido. No prestaremos el estadio a Nacional hasta que no se acuerden condiciones mínimas de seguridad entre barra y directivas, y la vigilancia sea pagada por el equipo. Prefiero a los policías cuidando a la gente en las calles”.