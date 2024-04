Decisivo cambio para el arbitraje en Colombia busca acabar con las graves polémicas

No hay vuelta atrás, el fútbol colombiano se acostumbró a tener polémicas arbitrales en todas sus jornadas. Durante la más reciente, la fecha 17, otra vez un juez fue señalado por su mal actuar, esta vez durante el partido entre Deportivo Pereira y Millonarios, que benefició a los azules en su visita a suelo ‘matecaña’.

Sobre la mitad del primer tiempo, un codazo descalificador de Daniel Cataño sobre uno de sus rivales pudo haber significado a esa altura la expulsión del volante azul , no obstante, aun siendo tan clara la expulsión el árbitro Luis Delgado, no tomó dicha determinación y causó malestar en el fútbol colombiano.

José Borda, exárbitro y analista, fue contundente en el análisis de la jugada. “¡Era roja! En el Deportivo Pereira vs. Millonarios, el árbitro Luis Delgado NO expulsó a Cataño del Embajador por la conducta violenta (codazo en la cara a Pestaña) solo lo amonesto. Trujillo el VAR no dijo nada de nada”, dijo.