Destapan el “gran problema” del arbitraje en Colombia; nadie se lo esperaba

En primera instancia, erró al no pitar una falta en contra de los visitantes, que desencadenó un cobro de esquina con el que los bogotanos abrieron el marcador 1-0.

Dicha situación, dio pie a ver el escenario inédito del parón en pleno partido por parte de los barranquilleros, quienes se mostraban negados a seguir jugando si el central no cambiaba su decisión a favor de los bogotanos.

Luego, en la parte complementaria, el garante de justicia en el juego, aun con la herramienta de VAR a su disposición, hizo visible otro error al no expulsar a Carlos Bacca. El atacante, también en un balón parado, habría propiciado, sin balón, varias agresiones contra Andrés Llinás, entre ellas un puño claro sobre el abdomen del defensa azul.

En entrevista con el Alargue de Caracol Radio, condenó el actuar de Duarte diciendo: “si queremos que nuestro fútbol mejore, muchas cosas tienen que mejorar. Un juez que tiene unos ayudantes que le dicen que hay una falta y él por soberbia no la quiere sancionar...”.

“Un árbitro no nos puede decir dentro del terreno de juego que ellos no son profesionales y que él vio que era falta, pero no la quiso sancionar”, completó.