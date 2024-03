Desatados como la Selección; las redes se inundaron de memes con el triunfo de Colombia

Colombia volvió a ganar, esta vez ante otra campeona del mundo como lo es España. Si bien el cuadro ibérico no contaba con los mejores nombres, no dejaba de ser un equipo de respeto que la iba a representar una gran prueba a la Tricolor.

A la par de que se iban dando las acciones del compromiso, las redes sociales se iban poblando de los acostumbrados memes. Durante los primeros minutos, la impaciencia por no ver un buen nivel en el equipo nacional, dejó como uno de los apuntados al lateral, Johan Mojica.

Memes del histórico triunfo ante España:

San Camilo Vargas es mi pastor y nada me faltara pic.twitter.com/rcNaXTJN7O

"Ay yo no sé por qué convocan a ese James, si ya está acabado. Que rosca tan hp 🤬". Yo cada vez que el 10 toca el balón: pic.twitter.com/AeWRNzeuKT

Elogios de Lorenzo a James

“Uno sabe lo que puede dar James. La selección la siente de una manera especial. (Partido) El primer tiempo no me gustó, llegábamos tarde a las presiones y eso nos hacía correr atrás de la pelota y eso no es lo que habíamos planteando. Mejoramos en el segundo tiempo”, añadió.