‘Dibu’ Martínez, el arquero que despierta amores y odios, salió campeón del Mundo en Qatar 2022; figura de Argentina

Este domingo la selección de Argentina se consagró campeona del mundo en Qatar 2022, un título lleno de emoción porque Lionel Messi por fin pudo celebrar. Además del ‘10′, que sube un nuevo escalón en la historia del fútbol, los otros 26 jugadores de la albiceleste festejaron su primer Mundial.

Uno de ellos fue Emiliano ‘Dibu’ Martínez, quien fue protagonista en una nueva tanda de penales, esta vez en una final del Mundial, contra Francia (2-2, 3-3 en la prórroga y 4-2 en penales) y deteniendo el lanzamiento de Kingsley Coman. “Era el destino sufrir”, dijo nada más terminar el encuentro.

“Un partido de sufrir, otra vez lo teníamos controlado. Dos tiros de mierda de vuelta y nos empatan el partido. Otra cosa que dijimos, que era el destino sufrir. Nos ponemos 3-2. Nos cobran otro penal. Nos meten. Casi nos meten dos goles. Gracias a Dios que saqué ese pie después”, recordó Emiliano Martínez, que forzó la tanda de penales con una gran atajada al final de la prórroga a Kolo Muani.

“Y después hice lo mío, lo que soñé. No pudo haber un Mundial que haya soñado como este. No tengo palabras”, confesaba emocionado el arquero de la albiceleste.

“Otra vez me patean tres veces y me meten tres goles. Podía haber atajado el primero también, me tiré mal pero después hice todo bien”, analizó el ‘23′ de Argentina, de nuevo vital en el triunfo de los suyos.

En el momento dedicatorias, el arquero apuntó “a mi familia, a mi nene”. Y recordó: “Salgo de un lugar muy humilde, me fui de joven, muy chico, a Inglaterra, y se lo quiero dedicar a ellos”.

#Qatar2022 🎙️ @emimartinezz1: "Viví los penales tranquilo. Otra vez me patearon tres veces y me hicieron tres goles. Pero creo que después hice todo bien". pic.twitter.com/8K2ZzUrXLx — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) December 18, 2022

Dibu Martínez debutó con la selección de Argentina el 4 de junio 2021, y en poco más de un año se convirtió en el guardián absoluto de la albiceleste siendo campeón de la Copa América 2021, la Finalissima y ahora la Copa del Mundo.

En el estadio de Lusail, Argentina buscaba su tercer título de la Copa del Mundo. Este partido fue la última oportunidad de Lionel Messi para consagrarse en lo más alto del fútbol, cumpliendo por fin con lo que hizo Diego Armando Maradona en México 86.

El otro título de la albiceleste fue en 1978, cuando ese país organizó el Mundial de Fútbol y derrotó en la final a Países Bajos, mismo rival al que eliminó en cuartos de final en esta edición número 22 del certamen mundialista. En 1986, de la mano de Maradona, derrotaron en el partido por el título a la conocida en ese entonces como Alemania Federal.

Ahora, tanto como Messi y el Dibu Martínez, cada uno de los jugadores de esta selección ha escrito su nombre en la historia del fútbol, regresando la Copa del Mundo a Suramérica tras 20 años.

*Con información de la AFP.