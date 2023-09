Dimayor admite grosero error arbitral contra el América de Cali: su presidente quedó “sorprendido”

En la última cita, válida por la jornada 13 del campeonato, los dirigidos por González no pasaron del empate por 2-2 frente a Águilas Doradas, que le plantó cara y pudo propinarle una goleada inédita al cuadro vallecaucano; sin embargo, en la segunda mitad, la visita modificó su cara y pudo hasta ganar el juego tras esa laborosa remontada.

Exactamente en los últimos minutos de juego, uno de los defensores locales impactó con la mano en una posición antinatural, teniendo la intención de que el futbolista de América no llegue a contactar con la esférica. El VAR le hizo un llamado al colegiado Mauricio Mercado, y no obstante, el juez decidió no pitar la pena máxima. Nadie lo pudo entender.