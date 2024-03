Directivo de Atlético Nacional se destapa en SEMANA: cuenta lo que hay detrás de las amenazas y la relación con la hinchada

Lo realmente grave, es que aunque el cuadro verde no se encuentre pasando por un buen momento futbolístico, la situación se ha prestado para amenazas hacia el cuerpo técnico del club, una situación que ha sido cuestionado desde distintos sectores.

Precisamente, sobre esas intimidaciones, habló con SEMANA el presidente del equipo, Mauricio Navarro. De acuerdo con el dirigente deportivo, “las amenazas no tienen razón de ser ni justificación en ningún campo que usted las considere, ni en el deporte, ni en la política, ni en la religión”.

Además, pidió a la prensa que ayude en no reproducir estas delicadas situaciones. Y, en lugar de eso, compartir mensajes para abolirlas: “Es muy importante el papel que los medios de comunicación deben jugar en todo esto. Digamos que guiando y educando a los aficionados, porque esto no trae, pues consigo, ningún beneficio bueno”, agregó Navarro.

En ese sentido, sobre una eventual renuncia como consecuencia de las intimidaciones que vienen dándose en su contra, Navarro ha sido claro al señalar que no es una opción dejar ‘tirado el barco’ en estos momentos: “Yo lo he conversado con las personas, no hemos pensado en abandonar nuestros cargos”, dijo enfático.