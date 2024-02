Directivo del FPC rompe el silencio y confirma qué partidos están metidos en escándalo de amaños; son de la liga actual

“Se trata de una investigación por conductas que afectan la integridad del campeonato, y que fueron conocidas alrededor de las tres primeras fechas de la liga en los partidos en que participó Patriotas”, enfatizó en este medio, donde aclaró que el duelo frente a Once Caldas no está incluido en el proceso: “La verdad no se trata de una investigación por partidos específicos”.

“Nos manifestamos porque no encontramos un proceder correcto. No solo por la insinuación evidente captada por las cámaras, para nosotros es un amaño presunto del partido. No pedimos condenas o responsabilidades. Estos hechos preocupantes no se deben convertir en eventos que se consideren normales o triviales. Deben investigarse por las autoridades”, dijo en aquel momento.