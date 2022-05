Duras palabras: Klopp no cree que Liverpool le gane la Premier al Manchester City

Para conocer el ganador del campeonato inglés de fútbol habrá que esperar al domingo, cuando se dispute la trigesimoctava y última jornada, después de que el Liverpool lograra este martes el triunfo por 2-1 en su visita al Southampton (15º).

En el último partido de la fecha 37 de la Premier League, programado para este martes por la disputa de la final de la FA Cup el pasado sábado, el Liverpool no podía fallar si quería alargar el desenlace del torneo a la última fecha y lo logró tras remontar 2-1 a los ‘Saints’.

Los reds no podían perder si no querían que los citizens se proclamaran campeones este mismo martes, pero comenzaron perdiendo en Southampton tras el tanto inicial para los locales de Nathan Redmond, al minuto 13, en una bonita acción personal concluida con un disparo que fue ligeramente desviado por James Milner antes de acabar en la red.

Pero siguiendo con la imagen de toda la temporada, cuando lograron recortar la desventaja de 12 puntos en la clasificación con respecto al City a finales de 2021 para pelear por el título hasta el final, los reds no se rindieron hasta voltear el marcador, pese a que Jürgen Klopp arriesgo al dejar a solo dos titulares (Alisson Becker y el defensa Ibrahima Konaté) con respecto al equipo inicial que ganó en los penales la final de la FA Cup al Chelsea.

Los de Merseyside, pese a la inexperiencia de hombres como Harvey Elliott y Curtis Jones, resolvieron un complicado momento al ser capaces de remontar con los tantos del japonés Takumi Minamino (minuto 27) y del camerunés Joel Matip en la segunda parte (minuto 67).

Goles de Minamino y Matip

El japonés, que no celebró el gol al haber jugado en los saints como cedido la segunda parte de la temporada pasada, aprovechó una asistencia del portugués Diogo Jota para marcar y Matip consumó la remontada con un cabezazo de reflejos algo afortunado.

Con esta victoria, el Liverpool alcanza los 89 puntos y se coloca a uno del City, que tiene además mejor diferencia de goles (+72 por +66) por lo que ganará el título si consigue la victoria este fin de semana en detrimento de unos reds que no dependen de sí mismos.

El Liverpool, que recibirá al Wolverhampton (8º), contará no obstante con una ‘ayuda’ adicional, ya que será el Aston Villa, entrenado por la antigua estrella de Anfield Steven Gerrard, quien visite el Etihad Stadium, sin mucho que ganar, pero con la posibilidad de darle una mano al equipo de sus amores.

Pese a todo, Klopp aseguró que “es posible, pero poco probable” que el City pierda puntos “porque juega en casa contra el Aston Villa”.

“Será nuestro último partido de la temporada en casa, el ambiente será fenomenal y trataremos de aprovecharlo”, añadió. Pese a la dificultad, Klopp no tira la toalla: “Nuestra única oportunidad era ganar esta noche. Hicimos nuestro trabajo. Nunca nos rendimos. Por supuesto que puede pasar (un traspié del City). A veces, el fútbol es un juego complicado”.

Luis Díaz salió como figura de la final de la FA Cup - Foto: AP

Si Liverpool vence a los Wolves y en Manchester no hay victoria local, Klopp conseguirá su segunda Premier desde que pisó el banquillo del Liverpool. Con la final de Champions League en el panorama, sería apenas normal que el alemán se decantara por un equipo alternativo y variantes en el banco en caso de que las cosas no se den como está planeado. Luis Díaz fue suplente ante Southampton, pero no ingresó al igual que otras figuras como Van Dijk, Mané, Salah, Alexander-Arnold, entre otros.

Ambos partidos se disputarán el domingo sobre las 10:00 de la mañana (hora de Colombia) iniciando en simultánea para garantizar el juego limpio en Anfield y el Etihad Stadium.

Con información de la AFP.