Eduardo Luis ‘le da palo’ a la Selección Colombia Sub-20 y ruega por un llamado a Juan Carlos Osorio

Dos salidas, un empate y una victoria es lo que acumula la Tricolor dirigida por Héctor Cárdenas en el campeonato Sudamericano Sub-20 que se celebra por estos días en Colombia. Con cuatro puntos de seis posibles, luego de lo que fue la remontada ante Perú del pasado sábado por 1-2, se pudo decir que el equipo colombiano tomó nuevamente aire en la competencia, sin embargo, el haber cedido dos puntos en el arranque de la competencia, hizo que las críticas hacia algunos jugadores y el entrenador no cesaran durante los primeros días.

Colombia celebrando el gol de Daniel Luna ante Paraguay - Foto: Prensa FCF

Diversos mensajes se produjeron, sin embargo, uno de los más sonoros entre las prensa deportiva fue el que emitió el relator de Win Sports, Eduardo Luis, quien le apuntó a la cabeza del proceso de la categoría Sub-20 y le dio ‘palo’ por la manera en que se estaban llevando a cabo los manejos al interior del grupo, cambios, entre otras decisiones deportivas. Además de eso, en su comentario se atrevió a mencionar sutilmente el nombre de un reemplazo para Cárdenas, que en el concepto suyo de comunicador sí estaría a la altura: “Aquí no lo pueden ni ver, porque es un nombre prohibido”, haciendo referencia a Juan Carlos Osorio.

No bastándole con lo dicho en primera medida, agregó que el exentrenador de América de Cali y la Selección de México era “de lo mejor que hay aquí”, y que en su anhelo personal desearía que “ojalá Osorio fuera el formador de los jugadores colombianos y tendríamos un montón de jugadores mucho mejores”. Finalmente, terminó con una reflexión sobre cómo debe ser el manejo en la actualidad del balompié nacional: “hoy por hoy del fútbol colombiano son sus entrenadores y formadores”.

El último equipo que dirigió fue América de Cali - Foto: Getty Images

Finalmente, sentenció en su canal de YouTube, donde hizo un análisis luego del juego con Perú y se decantó por asegurar que “no hay idea de juego y no hay trabajo con la Selección de Mayores para definir cómo se debe jugar”, refiriéndose al plantel que está en manos de Néstor Lorenzo. Por otra parte, el relator demostró su enfado por el no llamado de Tomás Ángel al campeonato Sub-20, decisión netamente de Cárdenas que explicó en su momento era una decisión técnica tras no ver regularidad del atacante en su club, Atlético Nacional. “Es superior a todos los que están ahí”, dijo Eduardo Luis sobre el hijo de Juan Pablo Ángel.

Sigue en pie el sueño

El Sudamericano Sub-20 que se lleva a cabo en su primera fase en Cali y Palmira, entregará cuatro cupos al Mundial de Indonesia, que se jugará a finales de mayo, además de tres tiquetes a los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile, en octubre, que servirán como clasificatorios a los Olímpicos de París 2024. Conociendo de antemano estas competencias por las que se lucha, la Tricolor ya pone la mira en su próximo reto: la Selección de Brasil este miércoles 25 de enero desde las 7:30 de la noche (hora de Colombia), en busca del segundo triunfo que los afiance como líderes sólidos del grupo A.

Ante Perú, el equipo de Héctor Cárdenas sumó la primera victoria del Sudamericano Sub-20. - Foto: AFP

Héctor Cárdenas como el timonel del equipo colombiano ya dio un concepto de su duro rival en la siguiente jornada, además, de favorita al título que este lunes se enfrenta a Argentina en el clásico sudamericano de la fecha 3, desde las 7:30 de la noche en el estadio Pascual Guerrero: “Nosotros ahora vamos a trabajar para recuperarnos físicamente y preparar el duelo contra Brasil, para mejorar los aspectos en los que hemos fallado. Seguimos con la misma ilusión y optimismo, también con los mismos objetivos. Queremos darle una alegría a toda la afición que ha venido a respaldarnos”.