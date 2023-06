Edwin Cardona “desilusionó” en Racing: hay ultimátum para su futuro deportivo

Pasó de ser el ‘10′ de Boca Juniors, un reemplazo natural cuando James Rodríguez no estaba en la Selección Colombia, a ser la ‘desilusión’ de Racing de Avellaneda. Así es un resumen rápido de la carrera de Edwin Cardona quien tiene 30 años actualmente, pero se encuentra totalmente perdido del panorama en el fútbol.

El colombiano que con magia llegó a impresionar hasta a Juan Román Riquelme, ahora cumple un vínculo con la Academia que próximamente puede acabar. Según lo informó el propio presidente del equipo, Víctor Blanco, en las últimas horas, el talentoso jugador lo terminó desilusionando y habrían tomado una decisión para su futuro.

Habiendo llegado en 2022, se esperaba que su rendimiento fuera uno de los más destacados, además, porqué para ese momento estaba entre los movimientos más caros de la plantilla. Sin embargo, pasado el tiempo el directivo se da golpes de pecho por dicha decisión: “Aposté por Cardona, la llegada es toda mía, me hago cargo”.

En sus declaraciones con Radio La Red, Blanco fue certero y mostró su tristeza absoluta al decir: “Cardona me desilusionó”, por esta razón es que en conjunto con la demás directiva, cuerpo técnico y personas a cargo de la situación deportiva del club decidieron informar públicamente el ultimátum para Cardona: “no es tenido en cuenta y le vamos a buscar club”.

Edwin Cardona y Johan Carbonero celebrando su victoria frente a Boca Juniors - Foto: REUTERS

Según se supo tras conocerse de esto, la intención del cuadro en el que permanece Cardona es bajar costos de la plantilla que actualmente tienen. Habrían dos maneras para hacerlo, una inicial en la que se esperaría que llegue una oferta de otro club para llevárselo, en caso de que no pase esto, buscarían rescindir el contrato.

Las estadísticas acompañan de manera clara la decepción de la dirigencia por la apuesta que hizo, pues aunque en 2022 el colombiano alcanzó a sumar 878 en el torneo local, discriminados en 23 juegos con dos goles, solo en nueve fue titular. Dichos datos nada se comparan con lo ocurrido en 2023, ya que solo suma 88 minutos con una sola titularidad.

Por lo pronto, el futuro de Cardona no se define en Racing Club, donde tiene contrato hasta el mes de diciembre del año 2024. Cabe anotar que el volante arribó al club en el verano de 2022, luego de que Racing acordara la operación con Tijuana en 3.300.000 dólares, entre el 50% de la ficha y el salario.

¿De regreso a Colombia?

En medio del Mundial Sub-20 que se realiza en el sur del continente y que tuvo a la Selección Colombia jugando en el mismo país donde reside Cardona, los medios locales decidieron abordarlo para preguntarle de su futuro. Víctor Romero -del canal ESPN- lo tuvo en exclusiva, allí hicieron conexión con un programa en Colombia donde el Tino Asprilla le preguntó si había posibilidad de volver al verde paisa.

Edwin Cardona recibe el abrazo de un hincha en plena cancha mientras jugaba con Nacional. - Foto: Getty Images

Refiriéndose al presente que mantiene el equipo en Liga y Copa Libertadores, catalogó como un “sueño” si esta posibilidad se hace realidad: “La idea y el sueño siempre está de volver a Nacional, Dios quiera que se dé la oportunidad. Me encantaría. No he tenido contacto con nadie, pero ahorita están en gran momento. Tengo amigos allí y ver lo que está ocurriendo es algo muy lindo”.

Edwin Cardona no ha logrado llegar a disputar un solo partido completo en el 2023. - Foto: Getty Images

Ahora bien, en su primera respuesta habló de manera hipotética pero para el complemento de la misma dio indicios de cuándo podría darse: “Ojalá se dé la chance de volver, esperaremos a que termine el semestre y veremos las opciones que tengamos para tomar la mejor decisión. Nacional siempre va a ser una de las mejores decisiones de mi vida, siempre quise volver al club que me vio nacer y estoy agradecido con el club siempre”.