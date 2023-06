En Racing se hartan de Edwin Cardona; tomaron drástica decisión y Atlético Nacional sería el culpable

Desde su llegada a Racing de Avellaneda, el colombiano Edwin Cardona no ha pasado por su mejor momento futbolístico. La falta de continuidad y sus problemas físicos han hecho que en el club argentino se tomen fuertes decisiones con respecto a su futuro. En este 2023, el volante ha logrado ver acción en tan solo cinco juegos, siendo en uno solo inicialista.

Bajo este panorama, Fernando Gago, entrenador del club que apostó por su talento por su pasado mutuo en Boca Juniors, ya estaría al borde de la paciencia con el colombiano y habría hecho un contundente llamado a la directiva del club de cara al próximo mercado de pases.

De acuerdo con la información del Diario ‘Olé', la directiva ya se ha empezado a mover para buscarle salida al mediocampista, que quedaría a la deriva en caso de salir. “Desde la Academia ya empezaron a moverse para cristalizar la partida del volante creativo en el inminente mercado de pases. ‘Hablamos con su representante para ver qué posibilidades hay para que vaya a jugar a otro club’”, confirmó una fuente a este medio.

Edwin Cardona no ha logrado llegar a disputar un solo partido completo en el 2023. - Foto: Getty Images

La falta de compromiso es lo que ha condenado a Cardona en Racing, donde le dieron un sinnúmero de oportunidades. El rotativo aseguró que Gago ya se cansó de aguantarlo y por ello tomó la decisión.

“Edwin tampoco estuvo a la altura en este semestre. No se destacó en las prácticas, lo suyo fue pobre cuando le tocó entrar y en las últimas semanas Gago lo vio con falta de compromiso en los entrenamientos. Encima, a Pintita no le gustó nada que el colombiano declarara su deseo de regresar a Atlético Nacional en el corto plazo”, agrega este medio.

Vale recordar que Cardona había tenido una charla con la cadena ESPN, donde manifestó su amor por volver a Nacional. “La idea y el sueño siempre está de volver a Nacional. Dios quiera que se dé la oportunidad. Me encantaría. Esperaremos a que termine el semestre y veremos las opciones que tenga para tomar la mejor decisión. Nacional siempre va a ser una de las mejores decisiones de mi vida. Siempre quise volver al club que me vio nacer y estoy agradecido siempre”, dijo en ese momento.

Edwin Cardona recibe el abrazo de un hincha en plena cancha mientras jugaba con Nacional. - Foto: Getty Images

Sin embargo, para su mala fortuna, el presidente de Nacional, Mauricio Navarro, le cerró la puerta a su regreso y dejando el futuro del jugador a la deriva. . “Su nombre no está en consideración en estos momentos. Hay muchos chicos a los que tenemos que darles vuelo. Por el momento no estamos en condiciones de pedirle que vuelva”, dijo.

Cardona estuvo a punto de regresar el año pasado, pero Nacional no pudo ganar la batalla frente a Racing. “Escuchamos la entrevista donde Cardona expresó su deseo de volver. No es que no sea nuestro deseo que vuelva, es que simplemente no consideramos el nombre por motivos financieros”, insistió Navarro.

Por lo pronto, el futuro de Cardona no se define en Racing Club, donde tiene contrato hasta el mes de diciembre del año 2024. Cabe anotar que el volante arribó al club en el verano de 2022, luego de que Racing acordara la operación con Tijuana en 3.300.000 dólares, entre el 50% de la ficha y el salario.

Si Cardona se va el 30 de junio, el club habrá pagado por menos que ese total por todo concepto.