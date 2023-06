Edwin Cardona hace triste publicación sobre su presente y desata ola de comentarios en Argentina

La carrera de Edwin Cardona se encuentra en un momento crítico por culpa del nivel que ha mostrado sobre el campo de juego y la falta de oportunidades recibidas este año bajo el mando de Fernando Gago, justamente quién insistió en que Racing se metiera en el negocio que Atlético Nacional estuvo a punto de ganar en 2022.

Después de salir de Boca Juniors, el volante colombiano quedó en el limbo por su contrato con Xolos de Tijuana, equipo que también le cerró las puertas para un posible retorno a México. Bajo ese panorama, el ‘10′ se ofreció a la dirigencia de Nacional, que buscó recursos para hacerle una oferta, sin embargo, todo se cayó cuando Racing entró con mejores condiciones económicas para ficharlo.

Cardona aceptó regresar a Argentina y jugar con la camiseta de la Academia, donde lo recibieron como un auténtico refuerzo de lujo a cambio de 3.3 millones de dólares.

Los primeros meses fueron positivos, sumando minutos y respondiendo a la confianza de Gago, pero la situación se fue torciendo por culpa de las polémicas de las que nunca se ha logrado safar, además de un problema personal con su esposa que lo tuvo varias semanas fuera de las canchas.

Al regresar para la temporada 2023, la dirigencia de Racing decidió darle una segunda oportunidad y lo vieron comprometido con su estado físico. No obstante, en los partidos no respondió como se esperaba y terminó siendo relegado al banquillo, algo que en la prensa argentina empezó a activar los rumores de salida, aun cuando tiene contrato vigente hasta 2024.

Situación insostenible

Gago lo tenía en cuenta apenas para algunos minutos en los segundos tiempos, mientras crecían y crecían los rumores sobre un deseo de salir a mitad de año aprovechando apertura de todos los mercados de pases en prácticamente todo el mundo, entre ellos el argentino y el colombiano.

El detonante fue una entrevista en la que Edwin Cardona abrió las puertas a dejarse querer nuevamente de Atlético Nacional. ““La idea siempre está, el sueño siempre está. Dios quiera que se pueda dar la oportunidad, me encantaría. No he tenido conversaciones con nadie (...) Ojalá Dios quiera que se pueda dar la oportunidad de volver”, dijo en ESPN.

En dicho espacio, Cardona prácticamente reveló que no continuaría en Racing para lo que resta del año. “Esperar terminar acá y ver qué opciones puedo tener para tomar la mejor decisión. Nacional siempre va a ser una de las mejores decisiones de mi vida porque siempre he querido volver al club que me vio nacer”, completó.

Según comentaron en Argentina, esas palabras no le cayeron nada bien a Gago, que decidió separarlo del equipo y mandarlo a la tribuna en los siguientes partidos del campeonato local.

Lo preocupante es que el castigo no parece tener un final y este jueves (8 de junio) tampoco fue convocado para el viaje de Racing a Brasil, donde estará enfrentando a Flamengo por la fecha 5 de la Copa Libertadores, duelo que ningún jugador se quiere perder.

Como respuesta a este ‘portazo’ en la cara, Cardona publicó una foto en sus historias de Instagram en la que se ve cabizbajo tras conocer la decisión del cuerpo técnico.

Inmediatamente las cuentas partidarias de Racing la compartieron en redes sociales y el colombiano recibió cientos de mensajes, unos de apoyo y otros de condena, pero todos encaminados hacia el punto en que lo más sano para él y para el club es separar sus caminos lo más pronto posible.

Cardona ya sabe que Gago no volverá a contar con él y los directivos le han hecho saber que debe buscar equipo, lo que lo tiene visiblemente destrozado al consumarse un nuevo fracaso en el fútbol argentino.

