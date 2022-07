Edwin Cardona usó Instagram para hablar de su regreso a Nacional, ¿qué dijo?

Tras la inesperada salida de Giovanni Moreno, los hinchas de Atlético Nacional se han puesto más exigentes con el tema de los refuerzos para el segundo semestre de este 2022. La relación con los directivos se encuentra en un momento tenso, sumado a que los resultados no los han acompañado en este arranque del campeonato con un empate ante Cortuluá (1-1) y una derrota en Barranquilla ante Junior (3-1).

El final del partido en el Metropolitano desató una ola de comentarios en la que los verdolagas demostraron su malestar con las últimas decisiones tomadas desde la cúpula del club, todo entorno a lo sucedido con Gio y las declaraciones sobre el sueldo mensual de Hernán Darío Herrera.

El mercado de pases en Colombia termina este viernes con el último día de inscripción ante Dimayor, lo que complica el radio de acción para los directivos en busca de cubrir vacíos en diferentes zonas del campo como el arco, el mediocampo y el ataque.

Lo cierto es que hasta ahora los rumores han sido pocos y lo único que logró despertar el interés de los hinchas fue la versión que apuntaba a la salida de Edwin Cardona de Racing y, por consiguiente, la posibilidad de verlo de regreso en el fútbol colombiano con la camiseta de Atlético Nacional.

SEMANA se dio a la tarea de contrastar lo dicho en Argentina con fuentes cercanas al jugador y estas tienen otras versiones, todas bastante alejadas de lo que parece ser un retorno próximo de Cardona al fútbol colombiano: en primera medida, aseguran que en Colombia el mercado de fichajes ya se encuentra cerrado y, desde allí, dichas versiones ya no serían posibles.

Por otra parte, con el jugador no ha existido contacto alguno. Además, en caso de que deseen que esta negociación se realice, la única manera es que Cardona rescinda su contrato con el club argentino, con el cual tiene un vínculo firmado hasta finales de 2023.

Cardona lo confirmó

La versión que llegó a manos de SEMANA fue confirmada horas más tarde por el propio implicado, que decidió hacer un live en Instagram para aclarar su futuro en Racing y desmentir que Nacional lo haya contactado para plantear una posible negociación.

“La verdad me molestó lo que dijeron hoy”, arrancó el volante, mientras en los comentarios las banderas verdiblancas se hacían presentes. “Nacional es el club del que soy hincha y nunca lo voy a negar. Son el club que me dio a conocer y nunca le voy a cerrar las puertas”, dijo.

A pesar de ese cariño que sigue vigente, Cardona aseguró que “nadie se comunicó de Nacional para llevarme” y mucho menos está pensando en salir de Argentina, como indicó una información de la prensa argentina. “De acá (Racing), nadie me ha comunicado que están inconformes”, agregó.

Edwin Cardona: "No le cierro las puertas a Nacional, pero no es cierto que se comunicaron para llevarme y tampoco que en Racing estén inconformes conmigo" pic.twitter.com/GPvawNurqO — Múnera Eastman Radio (@RadioMunera) July 13, 2022

“De mi parte nadie se comunicó conmigo para dejar Racing. Nunca he pensado en irme de Racing. Vine aquí por un sueño, una ilusión y al equipo le está yendo bien. Somos 25 o 30 jugadores y todos tenemos las mismas chances”, subrayó el jugador en sus redes sociales aclarando las dudas que surgieron a raíz de las pocas oportunidades que ha venido teniendo por decisión técnica de Fernando Gago.

Cardona incluso acepta que su rendimiento no ha cumplido con las expectativas, pero espera cumplir con las exigencias de la hinchada cuando tenga la oportunidad de saltar al campo de juego. “La gente que me ha criticado tiene su derecho, pero somos humanos. Siempre le echan la culpa al jugador. Dicen que soy indisciplinado y no soy profesional. Me la banco”, sentenció.

Por lo menos ahora la posibilidad de salir está prácticamente descartada, pero en Argentina aseguran que la directiva de la Academia no descarta buscarle equipo en diciembre.