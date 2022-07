Juan Cruz Real mata las ilusiones de los hinchas de Junior por ver la dupla Gio Moreno y Carlos Bacca

Como es habitual en los más recientes mercados de fichajes del fútbol colombiano, Junior de Barranquilla sigue marcando la parada en las contrataciones que hace para su equipo, sacando una diferencia nominal con todos los pergaminos a sus rivales en este aspecto como Atlético Nacional o América de Cali.

Sin embargo, los resultados obtenidos le han demostrado al cuadro barranquillero que la cantidad no garantiza la calidad y consecución de títulos, sin embargo, los dueños y directivos del ‘tiburón’ siguen utilizando sus recursos económicos para hacer fichajes que solo Junior podría hacer, todo con la firme intención de que el anhelo de la décima estrella sea una realidad.

Así las cosas, en la previa del juego ante Atlético Nacional en la noche de este miércoles -13 de julio-, válido por la segunda fecha del torneo finalización, las graderías se colmaron para darle un magistral recibimiento al internacional, Carlos Bacca, que llega como reemplazante de Miguel Ángel Borja en el ataque. La vuelta de este ídolo sin duda marca otra gran página en las contrataciones del cuadro del Atlántico y será el ‘70′ quien comande un proyecto que busca desesperadamente la gloria.

🆕🔴⚪️¡BIENVENIDO, CARLOS ARTURO!



Anunciamos oficialmente la vinculación de Carlos Bacca a nuestro equipo, regresó el ídolo, regresó el 70. ¡Un día importante para la familia ‘Rojiblanca’! @carlos7bacca #VamosJunior🔴⚪️🔵 pic.twitter.com/3VMSIeFj87 — Club Junior FC (@JuniorClubSA) July 13, 2022

A la llegada de Bacca, se suman las vinculaciones de otros nombres que han sido un pedido expreso de Juan Cruz Real para robustecer una nómina que es motivo de celos para otros equipos en el FPC. Y ahora resulta, que para hacer aún más plagada de figuras este equipo, en las últimas horas rumores apuntan a que Gio Moreno, ídolo de Atlético Nacional que hace poco salió de mala manera del club verde, podría recalar en Barranquilla para hacer dupla con Bacca y toda la gran plantilla de los ‘rojiblancos’.

Todo apuntaba durante los últimos días a que este rumor en próximos días se convertiría en realidad, sin embargo, el estratega argentino, tras el juego de este miércoles en donde venció 3-1 a los paisas, se refirió al tema y bajo el dedo a la llegada del ‘mago’ a su equipo.

En la conferencia de prensa post partido el técnico expresó categóricamente sobre el particular: “A mí nadie me ha hablado de ese jugador, honestamente. Nadie va a negar su calidad y jerarquía, pero nadie me ha hablado de él”.

#JuniorHD "A mi nadie me ha hablado de ese jugador (Giovanni Moreno)... me desayuno recién".



🗣️ Juan Cruz Real, técnico de Junior, en rueda de prensa luego de la victoria ante Nacional.#TemporadaDeHumo2022 pic.twitter.com/XSPjxDUzlO — Habla Deportes (@HablaDeportes) July 14, 2022

Aunque desconociera el tema, no cerró la posibilidad de su llegada: “Me desayuno recién ahora, nadie me dijo nada de nada. Así que pensaremos si me lo plantea la directiva, para mi hoy lo más importante son los jugadores que tengo, estoy contento, pero siempre tendremos las puertas abiertas para un jugador que pueda venir a sumar”.

Para finalizar, hizo hincapié en la teoría de que no se trataba de más nombres, sino un trabajo serio, como lo ha realizado el equipo bajo su estadía: “No es traer por traer, las nóminas más caras no son las mejores nóminas. Tenemos que seguir con humildad, profundizando una idea de juego, trabajando, así como lo vienen haciendo los muchachos”.

Programación y resultados Liga BetPlay 2022-II (Fecha 2)

12 de julio

Alianza Petrolera 0-1 Unión Magdalena

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Daniel Villa Zapata

Televisión: Win/Win +

Millonarios FC 0-0 Atlético Bucaramanga

Hora: 8:05 p.m.

Estadio: El Campín

Televisión: Win +

13 de julio

Cortuluá 0-1 Jaguares FC

Hora: 2:00 p.m.

Estadio: Doce de Octubre

Televisión: Win/ Win+

Deportivo Pasto 4-0 Envigado FC

Hora: 4:05 p.m.

Estadio: Departamental Libertad

Televisión: Win/ Win+

Once Caldas DAF 1-1 La Equidad

Hora: 6:10 p.m.

Estadio: Palogrande

Televisión: Win+

Junior FC 3-1 Atlético Nacional

Hora: 8:15 p.m.

Estadio: Metropolitano

Televisión: Win+

14 de julio

Águilas Doradas vs. Independiente Santa Fe

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: Alberto Grisales

Televisión: Win/ Win+

Independiente Medellín vs. Patriotas FC

Hora: 6:05 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot

Televisión: Win +

Deportes Tolima vs. Deportivo Cali

Hora: 8:10 p.m.

Estadio: Manuel Murillo Toro

Televisión: Win +

Por definir

América de Cali vs. Deportivo Pereira

Hora: Por definir

Estadio: Pascual Guerrero