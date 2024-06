Sale a la luz toda la verdad sobre el regreso de Gio Moreno al fútbol colombiano

Su anhelo es que sea Hernán Darío Herrera el que los dirija, sin embargo, el ‘Arriero’ tiene contrato vigente con Once Caldas y en este momento no piensa dar un cambio tan abrupto a su futuro. “Hablé con Hernán y me dijo que si lo acompañaba un semestre al menos y le dije ‘salga campeón allá con Once Caldas para que venga a dirigir a Envigado y hablamos’”, contó.