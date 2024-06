Néstor Lorenzo se la juega y anuncia radical decisión con la convocatoria para la Copa América

Lorenzo no cree en favoritismo

Lorenzo no piensa en el favoritismo que se le atribuye a la tricolor. “La manera de competir es yendo partido a partido, no pensar en que lo que ya hicimos fue suficiente, no, aquí no nos conformamos. Mientras el equipo siga creciendo en su rendimiento, en sus variantes y la posibilidad que tengamos de elegir a los distintos jugadores, no vivimos del recuerdo, ni de lo que no ha pasado en cuanto al resultado”, agregó.