Gio Moreno rompió el silencio y reveló por qué no volvió a jugar: “hablé hasta con Millonarios”

Luego de la polémica que causó su adiós, apenas unos días después de ser campeón, empezó a sonar con fuerza para Envigado, sin embargo, la posibilidad no se concretó por decisión del propio futbolista.

Y es que Gio asegura que ofertas no le faltaron luego de abandonar el equipo de sus amores. “Todo estaba muy encaminado. La verdad se da en parte porque yo salgo de Nacional, quería continuar, y tuve la posibilidad de muchos equipos, de ir a Argentina otra vez, pero yo ya quería estar acá en la casa”, apuntó.

“Quería competir”, agregó. “ Estaba la posibilidad de Envigado, en su momento estuvo Junior, hasta Millonarios. Con varios equipos había hablado, pero mi idea era jugar acá y en el momento no le vi un problema por ser una profesión ”, completó.

Gio agrega que los comentarios de los hinchas influyeron en que al final declinara la propuesta del DIM y prefiriera tomar el camino del retiro con 36 años. “La gente empezó con el cariño diciendo que no era culpa de ellos, que era una decisión de los directivos”, sentenció en declaraciones para Un Break .

El exvolante de Racing y Shanghai Shenhua reconoce, sin embargo, que estuvo muy cerca de firmar. “Estuvo muy avanzado, yo me reuní con el presidente y el dueño del Medellín, hablé por teléfono con David (González) y le pregunté si le parecía viable la posibilidad de que yo llegara al equipo, si sería un jugador que entraría en su sistema de juego… David me dijo que le gustaría que estuviera en el equipo, hablé con los directivos y todo estaba muy encaminado ”, confesó.

Gio admite que después de ver lo que causó en redes sociales su posible incorporación al Medellín, tomó “la decisión de quedarme quieto. Primero porque tenía que ir a China también y lo otro por la gente de Nacional, me demostró mucho cariño. Muchos lo entendían, que es un trabajo, que no le estaba dando la espalda, ni le estaba faltando al respeto. Yo quería seguir jugando en Nacional, no se renovó el contrato, y Medellín quería contar conmigo”.