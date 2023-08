Gio Moreno se les fue con todo a las directivas de Nacional, esto fue lo que dijo

“ He visto que se genera una polémica por un posible veto. Nada que ver. El profe (William Amaral) tiene su plantilla de 30 jugadores y a cualquiera de esos puede utilizar. Es él y nadie más que él, el que puede decidir quién juega”, declaró.

Gio Moreno criticó a las directivas de Atlético Nacional

A la polémica se suma ahora las declaraciones de Gio Moreno, recordado ex jugador de Nacional y quien en su momento salió por la puerta de atrás, luego de unas declaraciones que, al parecer, no sentaron bien en la administración del conjunto. Cabe mencionar que desde su salida del doble campeón de América, Moreno no tuvo otro equipo y lleva más de un año sin jugar profesionalmente.