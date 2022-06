El pedido de Gio Moreno a las directivas de Nacional tras coronarse campeón

El pasado domingo 26 de junio se jugó la segunda final del Fútbol Profesional Colombiano, entre Atlético Nacional y Deportes Tolima, que dejó como campeón a los verdolagas tras el gol de Jarlan Barrera en los últimos minutos del partido.

El juego de vuelta se llevó a cabo en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué y, desde los primeros minutos, los locales intentaron inquietar el arco defendido por Kevin Mier, quien fue una de las grandes figuras del encuentro, debido a que, por el compromiso de ida, los dirigidos por Hernán Torres cayeron 3-1.

Luego de finalizar el encuentro, varios jugadores atendieron a los medios de comunicación, entre ellos el volante Giovanni Moreno. Este aprovechó para ratificar al técnico Hernán Darío Herrera en el cargo y solicitar mejores condiciones laborales para el adiestrador.

“Es el técnico campeón y es el que menos gana en el fútbol profesional en Colombia, estoy seguro. Sabemos eso y se lo ganó. Yo le decía antes del partido. Esto se lo ganó a pulso, esperemos que siga con nosotros y se lo reconozcan, porque cuántos técnicos pasan por acá ganando fortunas y este man que estuvo acá, sufriendo y viniendo desde abajo”, indicó Moreno.

Además, agregó que “muchos no saben la historia de él porque no le gusta hablar de eso. Lo mandaron a caminar por allá a la Plaza Botero y me alegro por él, porque se lo merece por la situación que vivió. Se merece que lo dejen trabajar y que le paguen lo que se debe de ganar”.

Por su parte, el Arriero Herrera manifestó: “Para mí ha sido muy duro lo que ha pasado en Nacional conmigo. He tenido muchas tristezas, por lo que me tocó pasar en las menores, me tocó pasar muchas cosas muy duras en el último año”.

“Estoy dirigiendo, como dicen los paisas, de arepa. Yo no tenía equipo en las menores. No sé quién me quería retirar de las menores, pero fue muy difícil para mí. Me llamaron de un momento a otro a agarrar la profesional. Y fue una sorpresa muy grande, pero fue un reto bueno, que me gusta”.

Asimismo, se refirió al episodio de la Plaza Botero mencionado por Moreno, donde explicó: “Hice un reclamo a una persona del club y me dijo que si no me gustaba, por la Plaza de Botero hay mucha gente caminando en búsqueda de trabajo, pero no sabían que yo iba a ser el campeón de Nacional ahora. Eso fue un dolor muy grande para mí cuando escuché esa frase”.

Finalmente, Herrera les agradeció a los jugadores por la disposición y por la obtención del título: “Agradezco haber estado con estos jugadores, que me dieron la mano. Ellos me dijeron: ‘vámonos por este camino’. Hicimos un grupo, no tanto de metodología, sino más bien de amistades, de estar en grupo, de estar unidos. Por eso somos campeones, porque hicimos un equipo”.

31 TÍTULOS



¡CADA VEZ MÁS CAMPEÓN!

Momentos claves de Nacional para coronarse campeón

Los antioqueños se alzaron con su estrella número 17 en la historia del fútbol colombiano, quedando como el ‘rey’, dado que sacaron dos títulos de ventaja a Millonarios y América, respectivamente.

El primero de ellos se dio sobre el inicio de la segunda mitad cuando el golero Kevin Mier, máxima figura del encuentro, atajó el penal al volante Daniel Cataño, hombre que terminó siendo expulsado por el juez Andrés Rojas tras una falta sobre el golero rival.

➕ ¡Ataja Mier y el partido está más vivo que nunca! ❌

Con un hombre de más, Nacional inclinó las acciones a su favor, incluso tuvo la opción de marcar, pero el VAR anuló una acción de gol que terminó en gol de Dorlan Pabón.

El otro momento clave del juego se dio sobre el último suspiro gracias a la anotación de Jarlan Barrera, quien anticipó un centro de costado ante los espigados defensores de Nacional y así marcó el único tanto, pero definitivo, para darle el título a su equipo.