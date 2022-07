Miguel Ángel Borja le prometió a los hinchas del Junior que regresará; así se despidió

Junior de Barranquilla ha vivido días cruciales con la salida de Miguel Ángel Borja y el posible regreso de Carlos Bacca. Aunque ahora el entorno del conjunto tiburón está centrado en el compromiso de este miércoles ante Atlético Nacional, este martes hubo un momento bastante emotivo con el goleador saliente.

Por medio de sus redes sociales, desde Argentina, con la camiseta de River Plate ya puesta, Borja aprovechó para despedirse de los hinchas del cuadro barranquillero y les hizo una especie de promesa, que podría ilusionar a más de uno en el futuro.

“Hoy quiero agradecer nuevamente la oportunidad de haber vivido una nueva etapa con el equipo de mis amores. No me voy como quisiera, porque sé que todos queremos títulos y esta vez no fue posible, pero siempre los llevaré en mi corazón”, escribió el delantero en la primera parte de su mensaje.

Además, dio sus razones para regresar al fútbol del exterior, donde jugó en el Livorno de Italia, Olimpo de Argentina y recientemente en Brasil con Palmeiras y Gremio. “Hoy tengo una oportunidad importante para mi familia y mi carrera como profesional, que espero aprovecharla al máximo y dejando el nombre del país en alto”.

Aunque ahora su mente está puesta en triunfar con River Plate, dejó claro que regresará en el futuro al Junior de Barranquilla: “Como siempre digo, a Junior lo llevo siempre en mi corazón, y sé que en algún momento nos volveremos a encontrar, no sé desde qué área, pero daré todo de mí para que eso ocurra”.

“Muchas gracias tiburones”, finalizó el mensaje en su cuenta oficial de Instagram, el que acompañó con una foto cuando era atacante del rojiblanco.

Presentado en River

Antes de despedirse del Junior, Miguel Ángel Borja fue presentado como nuevo jugador del millonario y lució por primera vez la camiseta que defenderá hasta diciembre de 2025.

“Junto al Presidente @JorgeBrito y al Vicepresidente @MatiasPatanian, el delantero firmó su vínculo con el Club hasta diciembre de 2025. ¡Con todo, Borja!”, informó el club en su cuenta oficial de Twitter.

✍🏼 Miguel Borja 2⃣0⃣2⃣5️⃣



Junto al Presidente @JorgeBrito y al Vicepresidente @MatiasPatanian, el delantero firmó su vínculo con el Club hasta diciembre de 2025.



¡Con todo, Borja! ⚪❤️⚪ pic.twitter.com/kNxAN2xhXm — River Plate (@RiverPlate) July 12, 2022

Antes de viajar a Argentina, el delantero de 29 años mostró su felicidad de llegar a uno de los equipos más importantes de Suramérica: “Agradecido con Dios por la oportunidad que me da de poder ir a uno de los mejores del continente”.

¿Listo el reemplazo?

Carlos Bacca arribó a Barranquilla en la madrugada del domingo para disfrutar sus vacaciones junto a su familia. Aunque a priori esa era la razón, en las últimas horas se conoció que el delantero colombiano habría entablado conversaciones con los directivos del Junior de Barranquilla para un posible regreso al FPC.

A su llegada a la capital del Atlántico, el atacante de 35 años indicó que no había “hablado con nadie” del conjunto tiburón, pero dejó claro que su deseo era regresar al equipo con el que debutó en primera división.

Un día después de su llegada, el lunes se conoció que Bacca estuvo entrenando en la sede deportiva del Junior en Sabanilla (Atlántico). El internacional con la Selección Colombia estuvo en horas de la mañana haciendo trabajos de gimnasio individuales, sin tener integración alguna con el plantel profesional que este miércoles recibirá a Atlético Nacional en el Metropolitano.

Carlos Arturo Bacca Ahumada entrena a esta hora en la sede deportiva Adelita de Char. Todo puede pasar. pic.twitter.com/rsjcOZzfxv — Isaac Barrios (@Isaacbarrios2) July 11, 2022

Durante su estadía en el cuadro barranquillero en su primer ciclo, entre 2009 y 2011, antes de marcharse a Europa, el delantero internacional marcó 50 goles en la liga colombiana en 97 partidos disputados.