Carlos Bacca llegó a Barranquilla y habló sobre su futuro, ¿todo listo con Junior?

Junior de Barranquilla inició la Liga BetPlay II-2022 con pie izquierdo al perder en su visita a Patriotas en la primera fecha. Considerando que aún no tiene la nómina totalmente constituida, el técnico Juan Cruz Real espera tener más refuerzos para este segundo semestre.

Una de esas contrataciones puede ser el reemplazo de Miguel Ángel Borja, quien se espera que en las próximas horas viaje a Argentina para finiquitar su vinculación con River Plate. Al perder una pieza importante en el ataque, los hinchas del conjunto tiburón han hecho campaña por medio de redes sociales para que el club contrate a un delantero de recorrido internacional.

En su petición por un reemplazo idóneo para la zona ofensiva, la afición quiere que el nuevo delantero sea Carlos Bacca, quien vistió los colores de esa escuadra entre los años 2009 y 2011.

Durante su estadía en el cuadro barranquillero, antes de marcharse a Europa, el delantero internacional marcó 50 goles en la liga colombiana en 97 partidos disputados.

Más allá de las voces de apoyo para que esto suceda, en las últimas horas, el mismo jugador reveló que nadie del Junior de Barranquilla lo ha contactado para empezar a negociar: “¿Para qué decir mentiras? No he hablado con nadie”, expresó el internacional colombiano en las últimas horas cuando arribó a Barranquilla, en la madrugada de este domingo.

En las declaraciones recogidas por el medio barranquillero El Heraldo, el atacante de 35 años dijo que “siempre está la posibilidad” de volver a vestir la camiseta del Junior, razón por la que “está todo abierto” para escuchar una oferta por parte de los directivos. ”Dejamos todo en manos de Dios. Que sea lo mejor para todos”.

“Siempre he dicho abiertamente que me gustaría retirarme en Junior, quiero aportar lo mejor de mí, pero no depende solo de mí, hay muchos factores para poder llegar a Junior”, agregó sobre esa posibilidad de tener un segundo ciclo en el equipo con el que debutó en primera división.

Por ahora, Bacca sigue “con la mente tranquila”, pero dejó claro que puede “aportar” al proyecto del técnico Juan Cruz Real, quien fue ratificado por lo menos hasta diciembre de 2022.

Esta no es la primera vez que Bacca es vinculado con un regreso al Junior, de hecho ya han sido varias veces. La más reciente fue en julio de 2021, cuando hasta se habló de una oferta sobre su salario, que habría sido de 1,5 millones de dólares anuales.

En ese momento, el delantero de 35 años tenía contrato con el Granada de España, por lo que era muy difícil pensar en un fichaje tan importante. Ahora, casi un año después, el futbolista nacido en Puerto Colombia, Atlántico, es agente libre y tiene la decisión de su futuro en sus manos.

Sobre su carrera en el viejo continente, después de destacarse en Bélgica, el Sevilla de España se fijó en el atacante y lo contrató en julio de 2013. Gracias a mantener el mismo rendimiento, dos años más tarde se marchó a Italia para jugar en el AC Milán, equipo con el que firmó por cinco temporadas, pero solo cumplió con dos.

Con la intención de buscar más participación, Bacca tomó la decisión de regresar a España para fichar con el Villarreal y después de cuatro años allí, al quedar como agente libre, en julio de 2021 arribó al Granada de la primera división española.

Por lo pronto, sin pronunciarse sobre la situación con Carlos Bacca, Junior de Barranquilla se alista para el partido de la segunda fecha de la Liga BetPlay II-2022, en la que se medirá a Atlético Nacional.