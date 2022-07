Directivos de River Plate le meten presión a Miguel Borja; no llegó de paseo

El delantero colombiano Miguel Borja acordó este lunes su contrato con River Plate de Argentina, al que llega con la difícil misión de reemplazar a Julián Álvarez, adquirido por el Manchester City inglés.

Borja, de 29 años, selló un vínculo por tres temporadas con el club de la banda cruzada, en un traspaso por unos siete millones de dólares, que incluyen lo que River le pagará a Junior de Barranquilla, una deuda que el club colombiano tenía con el brasileño Palmeiras y otro porcentaje del pase para el club paulista.

“Borja ya es de River. Hizo la revisión médica”, dijo en la noche del lunes el vicepresidente segundo de River, Ignacio Villarroel, a radio La Red. El delantero arribó a Buenos Aires tras casi un mes de negociaciones en el que casi se cae por culpa de una restricción del Banco Central para hacer transferencias en dólares al exterior.

Antes de embarcar hacia Argentina el domingo, Borja se había declarado “agradecido con Dios por la oportunidad que me da de poder ir a uno de los mejores del continente”.

Pero este arribo al Monumental será todo menos un paseo para el colombiano, pues la presión está en hacer olvidar la ausencia de Álvarez, goleador de la última época bajo las órdenes de Marcelo Gallardo. “Borja es un delantero de selección, con mucha trayectoria. Nosotros lo hemos sufrido como rival.”, señaló el vicepresidente primero de River, Matías Patanian.

El atacante ‘cafetero’ desembarca en Argentina en un buen momento personal. Durante el primer semestre de este año disputó 27 partidos y anotó 16 goles para Junior, siendo uno de los goleadores de la Copa Sudamericana.

✍🏼 Miguel Borja 2⃣0⃣2⃣5️⃣



Junto al Presidente @JorgeBrito y al Vicepresidente @MatiasPatanian, el delantero firmó su vínculo con el Club hasta diciembre de 2025.



¡Con todo, Borja! ⚪❤️⚪ pic.twitter.com/kNxAN2xhXm — River Plate (@RiverPlate) July 12, 2022

Además, el entrenador Marcelo Gallardo podrá disponer de Borja de inmediato y sumarlo a un River malherido, que viene de caer 2-0 en casa por el torneo local ante el modesto Godoy Cruz y está en mitad de la tabla de la Liga Profesional. Su objetivo inmediato es el de entrar al menos en los puestos de clasificación a la Copa Libertadores-2023.

El miércoles Borja podría al menos estar en el banco en el encuentro contra Barracas Central por los dieciseisavos de la Copa Argentina, otro objetivo que le queda al equipo ‘millonario’ para lo que resta de temporada. Además, encuentra a un River urgido de recuperación tras ser inesperadamente eliminado por Vélez Sarsfield en octavos de final de la Copa Libertadores.

Borja tendrá así su segundo paso por el fútbol argentino. En su primer ciclo era muy joven y jugó en el modesto Olimpo de Bahía Blanca en la temporada 2014. La llegada del atacante cordobés al conjunto ‘millonario’ se suma a las recientes del delantero Lucas Beltrán y el volante Rodrigo Aliendro.

River también avanza en gestiones por el extremo argentino Pablo Solari del Colo Colo chileno y el delantero paraguayo Gabriel Ávalos, de Argentinos Juniors.

Dolorosa despedida

Más allá de la alegría por pisar territorio argentino nuevamente, Borja deja atrás al equipo de sus amores, el Junior de Barranquilla, que ya se encuentra en negociaciones para repatriar a Carlos Bacca como su reemplazo.

“Hoy quiero agradecer nuevamente la oportunidad de haber vivido una nueva etapa con el equipo de mis amores. No me voy como quisiera, porque sé que todos queremos títulos y esta vez no fue posible, pero siempre los llevaré en mi corazón”, indicó el delantero en una carta abierta para sus seguidores a través de Instagram.

Borja asegura que se va por una “oportunidad importante para mi familia”, pero promete regresar si en algún momento se vuelve a dar la posibilidad. “Como siempre digo, a Junior lo llevo siempre en mi corazón, y sé que en algún momento nos volveremos a encontrar, no sé desde qué área, pero daré todo de mí para que eso ocurra”, finalizó.

Con información de la AFP.