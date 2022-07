Se conocen las primeras imágenes de Miguel Borja con la camiseta de River

Semanas después de lo que parecía ser una novela interminable, el delantero colombiano Miguel Ángel Borja arribó este lunes a suelo argentino para ultimar detalles de su llegada a River Plate. Tras varias negociaciones y una serie de imprevistos durante el camino de su transferencia, el cordobés finalmente jugará con el equipo de la banda cruzada en la próxima temporada.

Borja cumplió con los protocolos habituales antes de ser presentado oficialmente por el club. No obstante, después de esto al cafetero se le vio en una sesión de fotos posando con la camiseta del cuadro millonario, lo cual indica que será presentado en las próximas horas.

“Ha sido un trabajo difícil junto a mi representante, que ha venido trabajando en todo este tiempo. Yo simplemente me he dedicado a cumplir las instrucciones que ellos me daban”, dijo Borja a los medios de comunicación argentinos que hicieron presencia.

“Yo me dediqué a cumplir las instrucciones que me daban: el día que tenía que ir a entrenar, iba; y cuando no me daban la autorización me quedaba trabajando con mi PF porque siempre me he quedado trabajando”, agregó.

Miguel Ángel Borja ya se puso la camiseta de River Plate 🤝 pic.twitter.com/WvBbl0aWcn — Múnera Eastman Radio (@RadioMunera) July 11, 2022

Borja deja a Junior de Barranquilla después de una temporada en la que logró marcar un total de 10 goles en 17 partidos por Liga. Además, el ariete también pudo mostrar su poderío goleador en el continente al ser uno de los artilleros en la Copa Sudamericana.

Borja llega con presión a levantar a un River malherido

El delantero colombiano llega recientemente eliminado de la Copa Libertadores, no se recuperó y sufrió una inesperada derrota como local ante el modesto Godoy Cruz por 0-2, en uno de los partidos jugados el domingo por la séptima fecha de la Liga Profesional-2022 del fútbol argentino.

El equipo de la banda roja jugó mal y fue superado por el conjunto mendocino, que anotó sus dos goles en una ráfaga de tres minutos a través de Martín Ojeda (21) y Gonzalo Ábrego (24).

Los dirigidos por Marcelo Gallardo se ubican en las casillas de abajo de la tabla de posiciones, agudizando esa pequeña crisis de la cual no logra salir.

Tabla de posiciones

1. Newell’s 15 puntos

2. Gimnasia LP 14 puntos

3. Huracán 14 puntos

4. Racing 13 puntos

5. Godoy Cruz 13 puntos

6. Platense 13 puntos

7. Atlético Tucumán 13 puntos

8. Unión 13 puntos

9. Banfield 11 puntos

10. San Lorenzo 10 puntos

11. Arsenal 10 puntos

12. Argentinos 10 puntos

13. Barracas Central 9 puntos

14. Boca 9 puntos

15. River Plate 8 puntos

16. Central Córdoba 8 puntos

17. Sarmiento 8 puntos

18. Estudiantes 8 puntos

19. Patronato 8 puntos

20. Independiente 7 puntos

21. Rosario Central 7 puntos

22. Tigre 6 puntos

23. Colón 5 puntos

24. Vélez Sarsfield 5 puntos

25. Talleres 5 puntos

26. Lanús 5 puntos

27. Defensa y Justicia 4 puntos

28. Aldosivi 4 puntos