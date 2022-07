¿Atlético Nacional es opción para Cardona? SEMANA conoce todos los detalles de una posible salida inmediata de Racing

Medios argentinos aseguran que el colombiano no pasa por su mejor momento en el equipo de Avellaneda y estarían escuchando ofertas para que salga de la institución.

Un nuevo capítulo a la historia de Edwin Cardona y los clubes que lo desean parece estar abriéndose en las últimas horas, producto de las versiones que la prensa argentina ha empezado a revelar sobre una posible salida del colombiano de las filas de Racing de Avellaneda, a donde el cafetero arribó a inicio del presente año, pero en donde deportivamente no ha tenido la regularidad esperaba.

Hasta el momento, la apuesta de Fernando Gago, técnico de la Academia, quien lo pidió como compra expresa para el proyecto que dirige, le ha salido mal. Ahora, resulta también que el jugador no se siente a gusto en la institución, sus compañeros tampoco con él y todas estas razones sumarían para que el volante se distancie cada vez más del fútbol argentino.

Parece ser tal la gravedad de lo que pasa con el colombiano, que la dirigencia, según las versiones de la prensa del país del cono sur, califica como un “error” su contratación. Así lo ha hecho saber un panelista del programa ESPN 12 de ESPN Argentina: “Cardona no está cómodo, no se siente a gusto. Es observado de reojo por sus compañeros, no ven un compromiso profesional y Cardona está buscando la salida, se quiere ir de Racing y esto está visto con buenos ojos por los dirigentes de Racing, que también admiten que ha sido un error la contratación”.

Leo Paradizo, periodista de la cadena televisiva, no solo ha dado a conocer esto, a su vez, señala que el valor del sueldo de Cardona y su poco aporte a la campaña del equipo sería otro detonante de molestia para la directiva de Racing: “Lo que gana Cardona por respeto a la privacidad no lo vamos a decir, pero es un contrato de los primeros tres de la plantilla de Racing”.

Ante este panorama, el comunicador ha puesto sobre la mesa una información que retumba en Colombia y se trata de la contemplación por parte del jugador para volver al fútbol colombiano, entendiendo que lo haría únicamente al club que le permitió dar el gran salto fuera de Colombia y del cual es hincha: “Aparece en este contexto de búsqueda de salida en donde todos coinciden un interesado, que yo creo que es el jugador el que está buscando más a este interesado de lo que el club busca a Cardona, pero este club ve con buenos ojos su vuelta, se trata de Atlético Nacional”.

Para complementar dicha información, Paradizo asegura que ya están en marcha conversaciones entre directivos argentinos y colombianos, aún sin una oferta económica formal: “Atlético Nacional quiere, y ya se lo han comunicado a los directivos de Racing, contar con él ahora. Van a empezar a negociar, esperan una oferta formal porque de números no se ha hablado, pero va a llegar”.

Sin embargo, SEMANA se dio a la tarea de contrastar lo dicho en Argentina con fuentes cercanas al jugador y estas tienen otras versiones, todas bastante alejadas de lo que parece ser un retorno próximo de Cardona al fútbol colombiano: en primera medida, aseguran que en Colombia el mercado de fichajes ya se encuentra cerrado y, desde allí, dichas versiones ya no serían posibles.

Por otra parte, con el jugador no ha existido contacto alguno. Además, en caso de que deseen que esta negociación se realice, la única manera es que Cardona rescinda su contrato con el club argentino, con el cual tiene un vínculo firmado hasta finales de 2023; esto abriría entonces la posibilidad a que únicamente cuando finalice dicho contrato, se podría pensar en el retorno de uno de los jugadores con pasado reciente en la Selección Colombia al balompié cafetero.