Edwin Cardona vive pesadilla en Argentina; hinchas piden su salida con carteles en las calles

El volante Edwin Cardona no atraviesa su mejor momento en el fútbol argentino. Las lesiones y su nivel dentro del terreno de juego han sido factores que han ocasionado que los hinchas de Racing hayan perdido su paciencia con el jugador.

En su último juego, en el que la Academia cayó 3-1 con Gimnasia y Esgrima de La Plata, el cafetero fue severamente cuestionado por la prensa local, que parece no soportarlo más. “No se enojen, pero Cardona hoy no puede jugar en un equipo profesional de 1era división. Por suerte lo digo hace rato!”, dijo Hernán Feler, sobre el partido del ex-Boca Juniors.

Ahora bien, a las críticas de la prensa, este domingo se sumaron los hinchas del club, quienes por medio de carteles en las calles vapulearon al volante. Según las imágenes divulgadas por los medios argentino Olé y TyC Sports, los fanáticos imprimieron cientos de afiches donde piden la salida del mediocampista.

“Dejá de robar. Chau, Cardona”, se leyó en los afiches en las horas de la mañana de este domingo criticando el flojo nivel del jugador.

Vale mencionar que el futbolista arribó a Racing en 2022, después de que el club argentino le pagara al Tijuana de México un poco más de tres millones de dólares por el 50 % de sus derechos. Sin duda alguna, su llegada generó alta expectativa, pues además de aportar en el ataque del equipo, el jugador también buscaba recobrar su nivel.

A pesar de que en sus primeros juegos mostró una que otra magia, con el correr del tiempo esto fue solo un espejismo, volviendo a caer en el bajo juego.

No es la primera vez

El periodista Flavio Azarro, por ejemplo, fue el encargado de lanzar señalamientos despectivos en contra del colombiano, burlándose incluso de su aspecto físico. “Cardona juega como mi tío, a mi tío lo metemos en el tercer tiempo. Esto es primera división, no entiendo cómo gana esa fortuna”, dijo el comunicador después del fracaso en Copa.

“No entiendo cómo silban a jugadores que no tienen la culpa y a otros los perdonan siempre. Cardona está gordo, y lo aplauden, siento que somos hinchas de la hinchada. Tenemos una oportunidad histórica, Independiente está muerto, tenemos que aprovechar”, agregó a su comentario de malestar por la eliminación en los distintos frentes.

La prensa argentina ha puesto sobre la mesa lo sucedido y criticó el estado físico del colombiano: “Racing lo necesita mucho, lo que pasa es que si no se pone bien físicamente, no está para jugar ni cinco minutos”.

“El no correr te descalabra todo en los automatismos del equipo. Si no se pone bien, va a ser casi imposible que sea útil al equipo”, sentenció Hugo Lamadrid, exjugador del equipo de Avellaneda, en conversación con TNT Sports Argentina.

“Tiene la fortuna del momento de Racing. Si fuera otro momento, Cardona no tiene retorno. El presente lo lleva, lo va protegiendo”, complementó.

Por lo pronto, desde las toldas de Racing esperan levantar el mal momento por el que atraviesan, teniendo en cuenta que hasta ahora está arrancando el campeonato. Los de Avellaneda marchan decimosexto con seis puntos, a tan solo siete del líder Newell’s, equipo que ganó el fin de semana pasado, gracias a un gol del cafetero, Willer Ditta.