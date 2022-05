“No está para jugar ni cinco minutos”: Edwin Cardona en el ojo del huracán por su presente en Racing

Edwin Cardona arribó a Racing de Avellaneda en el arranque del 2022, un aire nuevo para el talentoso volante colombiano que estuvo cerca de fichar por Atlético Nacional en Colombia pero que finalmente se decantó por seguir ligado al fútbol argentino donde se ha mantenido en los últimos años.

En su llegada, la ilusión era conseguir la regularidad deseada para ser titular del esquema del equipo de Fernando Gago, que lo conocía tras su paso por Boca Juniors donde lograron ser compañeros mientras el argentino se despedía de a poco de la práctica profesional.

El ex jugador del Real Madrid ya en el cargo de técnico de la ‘Academia’, puso la lupa en Cardona y lo vinculó a su plantel, sin embargo, aunque las expectativas han sido altas pocas han sido las oportunidades para el cafetero en el equipo de Avellaneda.

Uno de los más recientes chances para el volante de creación, fue en la noche de este miércoles -19 de mayo- por Copa Sudamericana, donde Racing fue local ante Melgar y el marcado con la camiseta 20 titular del equipo, sin embargo, su actuación tan solo duró 40 minutos luego de que hubiera cometido un groso error en campo que derivó en la expulsión de su compañero en el arco, Gaston Gómez.

La jugada que condenó a Cardona fue un rechazó hacia atrás, el colombiano pretendía hacer chocar el balón en la humanidad de su rival para sacarlo al saque de banda pero corrió con la mala fortuna de que el rebote salió hacia el arco del equipo local y obligó a la salida del portero fuera del arco propiciando una patada a rival, por consiguiente le mostraron la tarjeta roja.

De inmediato, Gago dio ingreso al portero suplente y en su lugar salió Cardona, muestra clara de que lo hecho por el colombiano no gustó al cuerpo técnico.

Al finalizar el juego y hacerse el análisis, la prensa Argentina puso en la mesa lo sucedido y criticó su estado físico: “Racing lo necesita mucho, lo que pasa es que si no se pone bien físicamente no está para jugar ni cinco minutos”.

“El no correr, te descalabra todo en los automatismos del equipo. Si no se pone bien, va a ser casi imposible que sea útil al equipo”, sentenció Hugo Lamadrid, ex jugador del equipo de Avellaneda en conversación con TNT Sports Argentina.

Hugo Lamadrid sobre el presente de Edwin Cardona en Racing 🔵#TNTSportsenCNNRadio 🎙️ pic.twitter.com/1udT7EFbUF — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) May 19, 2022

“Tiene la fortuna del momento de Racing, si fuera otro momento Cardona no tiene retorno. El presente lo lleva, lo va protegiendo, complementó.

“La cuestión es física y empieza a tener un límite, hay cosas al hincha común que lo enojan y depende todo de él. No se discute su capacidad técnica pero sí la cuestión física para estar a tono con otros jugadores que a lo mejor, son de menor jerarquía”, concluyó vehementemente.

Finalmente y en resumen del juego, para fortuna de Cardona su equipo dio un paso vital hacia la clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana 2022 al ganarle por 1-0 (parcial 1-0), en un partido por la quinta fecha del Grupo B del torneo regional jugado el miércoles en el Cilindro de Avellaneda (periferia sur bonaerense).

El colombiano propició la expulsión de un compañero de equipo en la Sudamericana - Foto: Getty Images

Tomás Chancalay (44) anotó el gol para el triunfo de la Academia, que jugó gran parte del cotejo con diez jugadores por la expulsión del arquero Gastón Gómez (35), por una acción de último recurso.

Con cinco fechas disputas y una sola jornada por delante, Racing lidera el Grupo B con 12 puntos y necesita sólo una unidad para avanzar a octavos de final, mientras que detrás se ubican Melgar (9) y los ya eliminados Cuiabá (6), de Brasil, y River (3), de Uruguay.

En la última fecha, Racing será local ante el River charrúa el jueves 26, y en la misma fecha Melgar recibirá al Cuiabá.

*Con información de la AFP.