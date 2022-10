Eintracht Frankfurt da luces del futuro de Rafael Santos Borré: parece ser alentador

De manera sorprendente, uno de los jugadores con mayor regularidad en el fútbol del exterior y mejor presente durante la campaña 2022, pasó de ser tenido en cuenta a ser casi relegado en su totalidad de las acciones de su equipo, Eintracht Frankfurt. A quien se apunta, es al colombiano Rafael Santos Borré que en el remate del campeonato anterior fue campeón con los alemanes de la Europa League, siendo protagonista con anotaciones bastante importantes en la fase final.

Ahora, todo cambió para el ex Deportivo Cali y River Plate, pues se le ha visto poco inmerso en los partidos de su equipo y no precisamente por su falta de fútbol, sino por las decisiones del cuerpo técnico que han priorizado a otros hombres por encima del cafetero, dándole apenas 592′ repartidos en 15 partidos, con tan solo cuatro titularidades.

Oliver Glasner, técnico del colombiano en el cuadro alemán, habló acerca de la actualidad que está teniendo el ariete nacional y lo que podría deparar para su futuro: “Es una situación muy difícil para él. Yo mismo fui jugador durante 20 años, entiendo que no esté contento con esta situación. Pero al final del día es importante que esté ahí para el equipo. Tendré una conversación más larga con él”.

Intentando priorizar los objetivos grupales, que no han tenido el mejor arranque de temporada en Bundesliga y peligran la continuidad del austriaco para cortar el proceso: “Por supuesto, no debería ser el equipo el que sufra. Él tampoco quiere eso. Porque es un tipo excepcional. Pero en este momento está un poco atrapado en esta constelación comprensible. Pero, por supuesto, eso no nos hace feliz como el Eintracht”.

Por otra parte, el Diario As afirmó el domingo pasado que Borré se está planteando seriamente la posibilidad de salir e incluso podría intentarlo en el mercado de invierno en enero, cuando algunos equipos que no la han pasado bien en lo que va de temporada saldrán a buscar opciones de bajo costo y rendimiento inmediato.

“Rafael Santos Borré busca nuevo equipo y las posibilidades de que vuelva a España son altas”, apunta el artículo en el que además señalan el interés de “dos clubes españoles que han mostrado su interés en optar a la cesión” y otro más desde Italia.

Que Rafa pueda salir del Frankfurt depende del sentir del técnico Glasner y lo que los clubes que le siguen la pista puedan ofrecer. Si las Águilas se niegan a aceptar un préstamo, el otro camino será activar la cláusula de rescisión que asciende hasta los 20 millones de euros.

Rafael Santos Borré disputando un balón con Dayot Upamecano, defensa del Bayern - Foto: AP

Si su futuro está en España, lo positivo para el delantero colombiano es que ya conoce aspectos claves de la liga, dado su paso fugaz por el Atlético de Madrid y el Villarreal, donde no logró consolidarse y terminó tomando la decisión de volver a este lado del mundo para tomar un segundo aire con la camiseta de River Plate.

Cabe recordar que la temporada actual se partirá en dos por cuenta del Mundial de Catar 2022, por lo que principios de noviembre Borré ya estará sin competencia oficial y podría ponerse en la tarea de escuchar ofertas en otras latitudes del ‘viejo continente’.

Para llegar con opciones reales de recibir propuestas interesantes, el atacante necesita acumular buenas presentaciones en la decena de partidos que le quedan por todas las competencias antes del parón. Serán 3 de Champions League y otros 7 de la Bundesliga, donde también necesitan despertar para acercarse a los puestos de clasificación a torneos europeos.