El gesto del Barcelona que hizo que Linda Caicedo se decidiera por el Real Madrid

Tras el pasado Mundial Femenino Sub-17 celebrado en India, la colombiana Linda Caicedo se logró robar las miradas del mundo entero por su destreza y liderazgo dentro del terreno de juego. A pesar de que la Tricolor no ganó la cita orbital, varias de sus jugadoras, incluyendo a Caicedo, se abrieron paso para ser consideradas grandes promesas del balompié femenil.

Caicedo fue una de las gratas revelaciones de ese torneo e incluso se llevó dos premios, el Botín de Bronce y el Balón de Plata, méritos suficientes para estar en la órbita del mundo entero.

Linda Caicedo, figura de la Selección Colombia femenina. - Foto: federación colombiana de fútbol

El año 2022 no podía ser mejor para la colombiana, pues meses anteriores del Mundial, la jugadora fue una de las mejores en la Copa América Femenina que se celebró en suelo cafetero.

Bajo este panorama, varios clubes del mundo fijaron de inmediato sus ojos en su fútbol. El primero de ello en generar revuelo por su interés fue el Barcelona de España, club que incluso mediante su presidente Joan Laporta, admitió su deseo de tener a la colombiana en sus filas para la temporada 2023.

En rueda de prensa, al ser consultado por SEMANA sobre el interés por Linda Caicedo, el máximo representante del cuadro culé confirmó su deseo de tener a la futbolista colombiana en sus filas. “La verdad es que hace tiempo nos gusta Linda Caicedo”, dijo Laporta sin escatimar.

“Hace tres años la seguimos, es una jugadora muy joven, pero que es muy buena. Nosotros la tenemos en nuestro objetivo. El fútbol femenino está creciendo y se está consolidando con fuerza, nosotros en Barcelona hemos dedicado para que el fútbol femenino sea una referencia”, agregó el dirigente.

Linda Caicedo. - Foto: Getty Images/Sebastian Barros/NurPhoto

Con las palabras del máximo dirigente, los hinchas de Linda se ilusionaban con ver a la jugadora en uno de los mejores equipos en la rama femenina. Sin embargo, con el correr de los días, otros equipos empezaron a asomarse para querer a Caicedo, causando problemas en los culés.

Chelsea y Real Madrid también se metieron en la puja, siendo el ‘merengue’, el que se llevó finalmente a la jugadora para sus filas donde espera un camino exitoso.

¿Por qué no fichó por el Barcelona?

Ante el anuncio oficial del Real Madrid este viernes del nuevo fichaje de Linda, muchas dudas se generaron en cuanto a su posible llegada al Barcelona.

Para ello, desde España revelaron las razones por las que la jugadora terminó inclinándose por los blancos y dejar atrás a los blaugranas. Según el diario Sport, Barcelona no le ofrecía las mismas condiciones a Linda que en Madrid, pues “el club azulgrana no podía cumplir con las pretensiones deportivas –más allá de las económicas– de la jugadora. No podía garantizarle ni ficha de primer equipo ni los minutos que querría tener en el Barça. Quería sentirse importante en un proyecto y eso pasaba por tener protagonismo”, confirmó.

“Fuentes conocedoras de la operación aseguran que el Barça no habría llegado a realizar una oferta formal por la perla colombiana”, se agregó. “Caicedo, asesorada por su agente, eligió al Real Madrid, convirtiéndose de esta manera en –probablemente– su mejor fichaje desde que existe la sección femenina. El club blanco sí le pudo prometer a la joven colombiana unas condiciones económicas y deportivas a la altura de sus expectativas”, puntualizaron.