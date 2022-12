“El grupo ya no le aceptó tan bien”: excompañero de Cristiano Ronaldo revela gran secreto del camerino

Cristiano Ronaldo tiene en vilo a sus seguidores en el mercado de pases de invierno por su futuro. Tras su salida del Manchester United, se conoció que el crack del fútbol mundial. Según informó el diario Marca, Cristiano viajaría en las próximas horas a Ryad para la firma de un contrato que le va a unir con el Al Nassr y con Arabia Saudí hasta 2030.

“Dos años y medio como jugador y el resto como embajador de la candidatura del país árabe junto a Egipto y Grecia para la organización del Mundial de 2030″, indicó el medio español.

Tras el mundial, en el que no terminó como titular con su Selección, Cristiano viajó a España para entrenar con el Real Madrid y no perder su estado de forma.

Para muchos, su decisión de ir al fútbol árabe y compartir equipo con el portero colombiano David Ospina es decirle adiós al fútbol élite. Emanuel Petit, campeón del mundo con Francia en 1998, lamentó el presente del portugués.

“Es una verdadera tristeza. Estoy muy triste por él, no se merece un final así después de la maravillosa carrera que ha tenido. En mi opinión, debería pararse a reflexionar consigo mismo y encontrarse como futbolista. Es increíble lo que pasó en Qatar: su rival de toda la vida, Lionel Messi, ganó la Copa, pero él cayó en cuartos de final. Espero que los aficionados al fútbol y los seguidores recuerden a Cristiano Ronaldo por la super carrera que tuvo y no por estos últimos años, que fueron un poco complicados. La rivalidad entre Cristiano y Messi es algo magnífico, tuvimos la suerte de poder verlo en directo: ambos han inspirado a tantos jóvenes”, dijo a megacasino.com.

Petit no fue el único que se pronunció al respecto de Ronaldo. Marius Niculae, que fue compañero de Cristiano y coincidieron en 9 partidos en el Sporting de Lisboa durante la temporada 2002/2003, dijo a Digi Sport Special que el ex jugador del United no era para nada sencillo.

“No era una persona sociable. Siempre tratábamos de que viniera a la mesa a comer con nosotros, pero siempre estaba en su propio mundo. Iba solo al gimnasio. A veces, después de entrenar, todos salía a comer y a socializar, pero él nunca venía”, confesó en ‘Digi Sport Special’.

A Marius, le consultaron por lo visto de CR7 en el mundial y no vaciló.

“Creo que el grupo ya no lo aceptaba tan bien. Creo que Pepe es el único con el que se lleva bien. Vi algunas fotos, Bruno Fernandes lo esquivó un poco”, puntualizó y además opino sobre el que podría ser el nuevo equipo de su ex compañero.

“Las declaraciones que hizo en esa entrevista con Piers Morgan fueron decisivas para su salida del Manchester United. Creo que elegirá al Al Nassr o al América. Luego, por lo que he leído, creo que quiere entrar en el área de cine y Hollywood”, finalizó.

Marius Niculae, tiene actualmente 41 años, es un exfutbolista rumano que jugaba de delantero y cuyo último equipo fue el FC Dinamo de Bucarest.