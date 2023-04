El Máster de Augusta fue para el español Jon Rahm; consiguió la sexta chaqueta verde para su país

- Foto: Getty Images via AFP

- Foto: Getty Images via AFP

El golfista español Jon Rahm alzó este domingo el Masters de Augusta, su segundo ‘major’ tras el US Open de 2021, al vencer en su 87º edición con 4 golpes de ventaja sobre el estadounidense Brooks Koepka, la sexta chaqueta verde para el golf español en el día que Severiano Ballesteros hubiera cumplido 66 años.

El ‘león de Barrika’, de 28 años, se coronó de manera espectacular en Augusta National, después de cuatro días de suspensiones, tormentas y árboles que cedían por el viento. El vasco, que vuelve al número uno del mundo, demostró su espectacular estado de forma con la cuarta victoria en lo que va de 2023.

El aniversario de un ídolo como Seve, 40 años después del segundo Masters del genio de Pedreña, puso a Rahm en modo intratable, contra viento y marea, cuando retomó la aplazada tercera jornada a cuatro golpes de Koepka en la mañana de este domingo. De cara a los últimos 18 hoyos, el desenlace apuntaba a tres bandas: el americano (-11), el de Barrika (-9) y el noruego Viktor Hovland (-8).

El español Jon Rahm se convirtió este domingo en el nuevo campeón del Master de Augusta. Christian Petersen/Getty Images/AFP (Photo by Christian Petersen / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) - Foto: Getty Images via AFP

El viento fue el último elemento en dar algo de guerra en el recorrido de Georgia (Estados Unidos), además del agua que dejó más pesados y lentos de lo normal los ‘greenes’. Tocaba hilar fino y, después de lo visto esta campaña, con Rahm luciéndose en el Sentry Tournament of Champions, The American Express y el Genesis Invitational, el resultado final no puede llamarse sorpresa.

El vasco manejó la ronda decisiva con cabeza, viendo además que Koepka no iba sobrado, y apretó cuando olió la sangre. Rahm se subió al liderato en el sexto hoyo y no descuidó una victoria ilustre, concentrado hasta disfrutar la gloria en el ‘green’ del 18 en una fecha señalada. Los estadounidenses Phil Mickelson (-8), Jordan Spieth (-7) y Patrick Reed (-7) completaron el ‘Top 5′.

En Colombia se impuso nuevo récord Guinness en el golf

El campo de Golf Briceño 18 ha sido el escenario de un nuevo Guinness Récord mundial, dando lugar a la nueva marca de Long Drive con 520 yardas en manos del actual campeón mundial, el alemán Martin Borgmeier. El escenario deportivo está ubicado al norte de la capital colombiana.

El lanzamiento de la bola de golf lo más lejos posible se ha convertido en un gran reto para los jugadores profesionales del mundo y en esta ocasión el alemán ha superado su propio récord de 426 yardas impuesto el año pasado en Nevada (USA), durante el PLDA World Championship.

Una brillante última ronda le permitió a Rahm alzarse con la victoria y consolidarse como el número uno del mundo. Patrick Smith/Getty Images/AFP (Photo by Patrick Smith / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) - Foto: Getty Images via AFP

“Estoy feliz de haber batido todos los récords que pude alguna vez pensar romper; Bogotá es el lugar para este tipo de eventos y debemos traer el campeonato mundial de Long Drive aquí”. Afirmó Martin después de conquistar estas nuevas 520 yardas.

Además de las emociones generadas por Martin Borgmeier, el público también pudo disfrutar del show de Gabi Powel, una de las pegadoras de Long Drive más destacadas en la categoría femenina y quien también sobrepasó sus expectativas.

¨Había escuchado poco de Colombia, pero estoy sorprendida con el nivel de los jugadores colombianos y con este Green de Golf, me ha parecido increíble”, comentó.

El evento donde se impuso el récord, forma parte del programa Golf para Todos, iniciativa que busca masificar la práctica de este deporte y mejorar las condiciones de los distintos escenarios.

El español Jon Rahm celebró cin el cadi Adam Hayes, en el hoyo 18.Ross Kinnaird/Getty Images/AFP (Photo by ROSS KINNAIRD / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) - Foto: Getty Images via AFP

Golf para Todos cuenta con el apoyo del Ministerio del Deporte, el Comité Paralímpico Colombiano y la Gobernación de Cundinamarca. Se espera que Colombia siga estando en el radar de los eventos de golf más importantes del mundo, no solo por hechos como estos, sino por las actuaciones de deportistas como Camilo Villegas y el propio Nicolás Echavarría.

*Con información de Europa Press