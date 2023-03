Nicolás Echavarría, el golfista colombiano que celebró como ‘Dibu’ Martínez; ¿por qué lo hizo?

El colombiano Nicolás Echavarría logró el domingo pasado su primera victoria en el tour de la PGA al ganar el Abierto de Puerto Rico por dos golpes de ventaja sobre el estadounidense Akshay Bhatia.

Echavarría, que había tomado una ventaja de dos golpes tras la tercera ronda el sábado, se llevó el título después de terminar con tres birdies en los últimos nueve hoyos en el Grand Reserve Golf Club de Río Grande, para cerrar el torneo con 21 golpes bajo par.

Nicolás Echavarría sacó la bandera colombiana en el Puerto Rico Open 2023. - Foto: @PuertoRicoOpen

Nate Lashley y Carson Young estaban empatados en tercer lugar con 16 bajo par, mientras que Michael Kim fue quinto con 15 bajo par.

“Estoy feliz de poder lograr esto. Hay tanta adrenalina, tantas cosas que uno siente, que hay que tener esos feelings. Poner el cuerpo en modo avión y estar muy tranquilo en cada golpe. Si uno no está con una paz mental y en el presente, es muy difícil”, sentenció en una entrevista con Blu Radio.

“La verdad fue algo muy extraño, porque en cierto modo se volvió match play contra el otro jugador. Vi el tablero por última vez en el hoyo 15, cuando vi ese birdie. Fue un poco extraño, ahí se da cuenta lo difícil que es ganar en el PGA Tour. Al final, veo el tablero en el hoyo 18, cuando estaba a cuatro pots para ganar”, relató contando otros detalles de su gesta.

“Cuando toqué el green se me pusieron los pelos de punta, la piel de gallina y pensé en mi abuelo, que fue un gran golfista y falleció hace un par de años. Se me vino a la cabeza él, quien seguro desde el cielo me estaba acompañando. Estoy muy orgulloso de cómo sacamos las cosas adelante y cerramos con éxito este torneo”, aseguró.

Nicolás Echavarría logró histórico triunfo para el golf de Colombia. - Foto: @PuertoRicoOpen

“No es plata ni reconocimiento, sino más que todo que los sueños de muy chiquito se cumplen. Yo quería ser como Camilo Villegas. A veces uno cree que no sabe jugar y ayer me sentía como el mejor golfista del mundo. Tengo trabajo asegurado por los próximos dos años”, dijo mostrando su alegría.

Camilo Villegas, gloria del deporte para Colombia, lo acompañó y él le reconoció su incidencia en el triunfo: “Sí, pensé en abandonar. Siempre entran dudas a la cabeza y, para ser sincero, pensé que el PGA Tour me quedaba grande. Venía de cuatro cortes seguidos y esto me sirve para darme cuenta de que sí se puede. Camilo ha sido un ejemplo para mí, y solo tengo palabras de agradecimiento para él”.

Polémico gesto de celebración

En medio de la celebración por la importante conquista, las cámaras del mundo que seguían el torneo captaron que el colombiano hizo con el trofeo el mismo gesto del portero argentino, Emiliano ‘Dibu’ Martínez, el cual efectuó en medio de la consagración de la Copa del Mundo de Qatar 2022.

Cabe recordar que la acción del golero fue poner el trofeo, que lo dejó como el mejor en su rol durante la cita orbital, en sus partes íntimas e inclinarse un poco hacia adelante, situación que le llevó cientos de críticas.

Imitar el festejo de un campeón del mundo: el colombiano Nicolás Echavarría (tarjeta de -21) se coronó campeón del Puerto Rico Open y celebró... ¡a lo Dibu Martínez! pic.twitter.com/EgcFSEYJ0L — SportsCenter (@SC_ESPN) March 6, 2023

Echavarría, emulando la misma acción, dejó consternado a Colombia por no saber las razones de su actuar, no obstante, se pudo conocer que la razón para hacerlo fue la arenga de un compañero suyo de procedencia argentina, quien le dijo que celebrara de esa forma particular. De acuerdo a una entrevista dada a un medio colombiano, en medio de la euforia no parece haber visto “mayor problema” al ejecutar la acción, sin embargo, a la postre recapacitó y por su mente pasó que esto podría haber generado molestias a algún sector.