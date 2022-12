“El mejor regalo es estar con la familia”: el mensaje de Falcao y las fotos en su celebración de Navidad

Radamel Falcao García se alista para el regreso de la Liga de España tras el cese de actividad por la realización del Mundial de Qatar 2022, al que la Selección Colombia no clasificó. Sin acción en la cita mundialista, el delantero cafetero estuvo entrenando con el Rayo Vallecano para no perder la forma física de cara a la otra mitad de la temporada.

Su regreso a la competición oficial se dio el pasado 21 de diciembre, cuando el cuadro madrileño disputó la segunda ronda de la Copa del Rey. En ese partido, ‘El Tigre’ de Santa Marta ingresó al minuto 77 y metió su gol en la definición desde el punto penal para eliminar al Atlético Saguntino y clasificar a los dieciseisavos de final.

En la próxima instancia de ese torneo local, Rayo Vallecano se enfrentará al Sporting de Gijón y se espera que el delantero, de 36 años, siga sumando minutos.

Además, Falcao y el cuadro franjirrojo volverán a tener acción en la Liga de España este jueves, 29 de diciembre, ante Girona, duelo válido por la fecha 15. Actualmente, el Rayo se encuentra en la posición número ocho con 22 puntos, a dos de puestos de torneos internacionales y a 14 del líder Barcelona.

Antes del partido por la primera división de España, así como millones de personas alrededor del mundo, el atacante samario celebró la Navidad en compañía de su familia y subió a sus redes sociales unas fotos en compañía de su esposa Lorelei Tarón y sus cuatro hijos.

“Les deseamos una feliz Navidad. El mejor regalo es estar con la familia”, escribió el ‘9′ en su cuenta oficial de Instagram.

En lo corrido de la temporada, Falcao ha disputado 397 minutos en 12 partidos de la Liga española, tres como titular, y ha marcado dos goles. Además, suma otros 43 minutos en un duelo de Copa del Rey.

La temporada pasada, la 2021/22, los números del ‘Tigre’ fueron 831 minutos disputados en 22 partidos de liga, ocho de ellos como titular, y marcó seis goles. Además, sumó tres apariciones en la Copa del Rey.

¿Falcao para el Mundial de 2026?

Falcao solo ha disputado una Copa del Mundo con la Selección Colombia (Rusia 2018) y logró dejar su huella goleadora con una anotación en el duelo con Polonia en fase de grupos.

Tras no haber estado en Qatar 2022, el combinado patrio empieza a apuntar a lo que será la clasificación para el Mundial de 2026. Es por eso que en su naciente proyecto, el técnico Néstor Lorenzo ha apelado a la experiencia de jugadores como Falcao para centralizar un plan de juego y conseguir el boleto a la cita orbital que se realizará conjuntamente en Estados Unidos, México y Canadá.

Eso sí, muchos dan a Falcao como descartado para la próxima Copa del Mundo porque para ese momento ya tendría 40 años de edad. No obstante, desde su entorno no lo ven así, pues Silvano Espíndola, primer agente de Radamel Falcao y su amigo personal, aseguró, en charla con Caracol Radio, que el delantero no se dará por vencido y tiene el sueño de jugar el Mundial en 2026.

“Falcao sueña con jugar el próximo Mundial, así que agárrense. Se puede decir que hay jugadores mejores o con mejor presente, pero es muy difícil suplantar la jerarquía y cuando tienes un jugador así, se necesitan líderes positivos en los grupos y más cuando se tienen jóvenes tan buenos como los que se tiene o van a salir”, dijo.