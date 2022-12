Falcao toma radical decisión con Colombia de cara al Mundial de 2026

Con el fin del Mundial de Qatar 2022, muchas inquietudes empiezan a surgir en el mundo del fútbol con el futuro de algunos futbolistas de cara a la próxima cita orbital. Jugadores como Lionel Messi, Luka Modric, Neymar, entre otros, firmaron su última cita orbital en su carrera deportiva, abriéndole la puerta a la nueva generación.

Por otro lado, hubo otros jugadores que no jugaron la Copa del Mundo y muchos ya no podrán disputarla de nuevo. En ese orden de ideas, el nombre del colombiano Radamel Falcao García aparece en el radar, pues para muchos, el Tigre no volverá a disputar una cita orbital ya que su edad no se lo permite.

Falcao solo ha disputado una sola Copa del Mundo con Colombia (Rusia 2018), y logró dejar su huella goleadora con una anotación en el duelo con Polonia en fase de grupos.

Gol de Falcao ante Polonia en el Mundial de Rusia 2018. - Foto: FIFA via Getty Images

Bajo este panorama, el futuro de la Selección Colombia empieza a apuntar a lo que será la clasificación para el año 2026. El profesor Néstor Lorenzo ha apelado a la basta experiencia de jugadores como Falcao para centralizar un plan de juego y conseguir el boleto a la cita orbital que se realizará en Estados Unidos, México y Canadá.

No se rendirá

Para ello, muchos han dado a Falcao como descartado, pues para ese torneo tendrá 40 años de edad. No obstante, desde su entorno no lo ven así. Silvano Espíndola, primer agente de Radamel Falcao y su amigo personal, aseguró en charla con Caracol Radio que el delantero no se dará por vencido y tiene el sueño de jugar la próxima Copa del Mundo.

“Falcao sueña con jugar el próximo mundial, así que agárrense. Se puede decir que hay jugadores mejores o con mejor presente, pero es muy difícil suplantar la jerarquía y cuando tienes un jugador así, se necesitan líderes positivos en los grupos y más cuando se tienen jóvenes tan buenos como los que se tiene o van a salir”, dijo.

Espíndola resaltó la disciplina de Falcao para mantener su estado físico y seguir peleando en la élite del fútbol, algo que abre la puerta para ilusionarse con verlo en el 2026. “Estuve con Falcao en Madrid y él se está poniendo el pantalón que le aflojan las piernas para que la circulación fluya, come lo que tiene que comer, es la 1:30 p. m. y se va a dormir hora y media, son jugadores que van a llegar a los 38 años con físico privilegiados y muy bien cuidados. Modric, tiene un físico de 28 años. Cuando Falcao está de vacaciones, su única salida irregular es a mi casa a comer un asado”, agregó.

¿Qué dice Lorenzo?

“La renovación quiero que sea de manera natural y constante”, dijo el estratega argentino en entrevista con ESPN, hablando sobre los planes que tiene para el año 2023, en el que probablemente inicien las Eliminatorias con un nuevo formato, teniendo en cuenta que habrán más cupos en disputa. “El jugador que se destaca se compra una cuotita de Selección, pero siempre la adaptación y asimilación de un jugador joven es más fácil con jugadores de experiencia que lo guíen”, explica.

Es por eso que Falcao y James son parte fundamental para Lorenzo y los seguirá llamando para próximas convocatorias, siempre y cuando sumen minutos en sus clubes. “Pregono eso desde el primer momento y tal vez por eso fui criticado. Creo que los jugadores grandes son muy importantes y la Selección necesita de ellos para que marquen el camino”, señaló.

Lo principal para Lorenzo es que los jugadores jóvenes se blinden de la presión y “se dediquen a lo suyo”, es decir, mostrar el talento por el que dieron el salto al exterior y “no que sea responsable de todo”.