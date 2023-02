El partido Tolima vs. Millonarios ya tiene nueva fecha y hora tras la agresión a Daniel Cataño

El partido entre Deportes Tolima y Millonarios continúa en el limbo después de que fuera cancelado el pasado domingo porque un aficionado del equipo local ingresó al campo de juego del estadio Manuel Murillo Toro para agredir a un jugador.

Desde que llegó a Ibagué, Daniel Cataño fue recibido con insultos y muestras de odio por su pasado en el conjunto pijao, pues los hinchas lo culpan de la derrota ante Atlético Nacional en la final del Torneo Apertura 2022, cuando en la vuelta como local desperdició un penalti y vio la tarjeta roja.

Su relación con la hinchada del Tolima no terminó nada bien y por eso encontró una nueva oportunidad en el Millonarios del técnico Alberto Gamero. Lastimosamente, su reencuentro con la afición vinotinto y otro no fue el mejor, hasta el punto de protagonizar la imagen de la fecha 4 en la Liga BetPlay I-2023.

Aún no sonaba el pitazo inicial por parte de Wilmar Roldán, cuando de repente un aficionado ingresó a la cancha para propinarle un golpe al volante de 31 años. El agresor, identificado como Alejandro Montenegro, salió corriendo desde casi la mitad de la cancha para resguardarse, sin tener en cuenta que el estado físico del futbolista era mejor y no le fue difícil alcanzarlo.

Daniel Cataño durante el incidente del domingo. - Foto: Captura de pantalla: Jp Soto

Desde entonces ha iniciado todo un proceso legal, mientras el comité disciplinario de la Dimayor también toma una decisión sobre el caso del jugador y ambos equipos.

Y mientras se sabe algo sobre la resolución del caso, en las últimas horas se conocieron versiones de prensa en las que sostienen que el partido por la fecha 4 de la Liga BetPlay se reprogramaría para el miércoles 29 de marzo en la ciudad de Ibagué a las 8 de la noche.

SEMANA contactó al presidente del Deportes Tolima, quien aseguró que no les “han dicho nada” sobre la nueva fecha del partido. Además, una fuente de Millonarios indicó que la Dimayor sí estaba buscando fechas desde el martes, para que el juego se pueda llevar a cabo en el Manuel Murillo Toro de la capital tolimense.

Daniel Cataño. - Foto: Getty Images/Daniel Garzon Herazo/NurPhoto// Captura pantalla transmisión Win Sports.

En otra conversación con el club embajador, SEMANA pudo confirmar que el partido sí se jugará el miércoles 29 de marzo, información que llegó primero a Millonarios y no al Deportes Tolima.

Por su parte, Fernando Jaramillo, presidente de la Dimayor, aunque contestó, no quiso dar mayores detalles sobre la posible reprogramación del compromiso liguero y prefirió guardar silencio.

Ahora solo queda esperar a que la institución del fútbol colombiano haga el anuncio oficial por medio de un comunicado, el cual se espera sea dado a conocer junto con las determinaciones del caso Daniel Cataño, quien también podría ser sancionado por la reacción contra su agresor.

Daniel Cataño iba a estrenar el número 10 en ese partido. - Foto: Twitter @MillosFCOficial

Las disculpas del agresor

El hincha capturado pasó la noche del domingo tras la rejas en la fiscalía de Ibagué, para quedar en libertad posteriormente con una millonaria multa. Después de todo lo sucedido, Alejandro Montenegro salió ante cámara para pedir disculpas por su actuar en el estadio Manuel Murillo Toro.

“Muy buenas tardes a la opinión pública, a la Policía nacional, a la hinchada del Deportes Tolima y a los hinchas que viajaron desde Bogotá para acompañar al equipo los Millonarios”, inició el lunes pasado.

“Me presento ante ustedes a pedir disculpas. De pronto me dejé llevar por las emociones que se viven en un estadio de fútbol”, agregó en un video que se conoció en las redes sociales, en el que manifestó que el partido entre Tolima y Millonarios no se debió suspender.

Para el hincha del conjunto pijao, las emociones que sintió en ese momento “no son correctas porque no” se puede “permitir que el fútbol se vuelva violencia”. “Tenemos que llevar la fiesta del fútbol en paz”, aseguró.

Además, hizo “un llamado, tanto a jugadores, a entender que las provocaciones de una parte y de la otra terminan de mala manera y dañan lo que es un deporte al que asisten niños, personas mayores”. Esto se puede entender como un mensaje directo a Cataño, quien habría hecho algunas señales contra la afición.