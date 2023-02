Revelan lo que escribió Wilmar Roldán en el informe arbitral; le dio la razón a Cataño y a Millonarios

Deportes Tolima y Millonarios se encuentran sumidos en una profunda controversia por cuenta del rumbo del partido que se debió jugar el pasado domingo en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué. La agresión contra Daniel Cataño por parte de un hincha pijao generó un clima tenso, que acabó con el compromiso, suspendido por decisión del árbitro Wilmar Roldán.

Los jugadores del cuadro embajador, en cabeza del capitán Macalister Silva, prefirieron mostrar apoyo a su compañero y sentar un precedente que todavía tiene varias consecuencias por determinar. El caso ya se encuentra en manos de la Comisión Disciplinaria de la Dimayor, encargada de impartir justicia contra los clubes, el jugador y el escenario.

Para la respectiva investigación, la comisión pedirá el testimonio de los principales implicados, en contraste con el informe arbitral que jugará un papel clave para la decisión definitiva. Todo quedará expuesto en la próxima resolución del campeonato, sin embargo, ya se han conocido detalles de lo que escribió Roldán acerca de la suspensión del encuentro.

Wilmar Roldán ha sido por varios años el árbitro número 1 del fútbol colombiano a nivel internacional - Foto: Getty Images

El periodista César Augusto Londoño reveló -este martes- las palabras textuales que escribió el juez central para decretar que no se daría inicio al compromiso válido por la fecha 4 de la Liga Betplay. “Definimos como equipo arbitral suspender definitivamente el inicio del juego por lo expuesto previamente”, es decir, la falta de garantías de seguridad para tener un desarrollo normal del compromiso.

Cabe recordar que Roldán intentó convencer a los jugadores de Millonarios de seguir jugando a pesar de la agresión contra Cataño, basado en que el coronel Germán Oviedo, de la Policía Metropolitana de Ibagué, se comprometía a garantizar la seguridad de los jugadores y demás protagonistas. “Yo sé que no es un momento tranquilo, pero debemos tomar una decisión tranquila. Hay no sé, 20.000 o 25.000 hinchas. Solamente uno entró. Ya por eso pregunté y revisamos las imágenes de cómo entró él. No entró con un arma cortopunzante ni nada de eso”, fueron sus palabras sobre el campo de juego.

Wilmar Roldán hablando con Macalister Silva y Alberto Gamero, luego del ataque que recibió Daniel Cataño - Foto: Captura Win Sports

Tolima prefiere jugar

Teniendo en cuenta el informe de Wilmar Roldán, entregado a Dimayor, queda prácticamente descartado que los puntos vayan a quedar en manos del Deportes Tolima, pues la terna le da la razón a Millonarios dado el contexto de una agresión grave y directa contra un jugador.

En ese sentido, el conjunto vinotinto emitió un comunicado, en el que invita a los embajadores a volver a Ibagué en las próximas semanas para disputar el partido y definir sobre el campo el merecedor de la victoria, lejos de los escritorios. “Nuestro deseo es jugar fútbol, competir y respetar las reglas. Renunciamos al derecho de disputar los puntos en los tribunales, el escenario debe ser la cancha”, reza la misiva.

Comunicado del Deportes Tolima sobre el partido ante Millonarios - Foto: @cdtolima

El Tolima asegura que brindará “de la mano de las autoridades locales todas las garantías de seguridad a los hinchas de Millonarios, Tolima, Jugadores y a todos los demás quienes hacen parte del espectáculo. Este juego lo denominaremos ‘Partido por la sana convivencia’”.

Sin embargo, más allá del deseo de los tolimenses por jugar, la decisión final depende de la Comisión Disciplinaria, que ahora tiene toda la potestad para determinar el rumbo del compromiso, de acuerdo a lo que menciona el propio reglamento de la Liga Betplay.

Al no haberse suspendido por un asunto de fuerza mayor, “la Dimayor también podrá adoptar la decisión motivada de determinar que un encuentro específico se dispute en un estadio diferente a aquel que el equipo local tenga inscrito en Dimayor, o que un partido se dispute a puerta cerrada, cuando en criterio de la administración resulte pertinente”, como indica el artículo 62.