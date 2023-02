Indignación en redes por la larga incapacidad que Medicina Legal le dio a Daniel Cataño

La fuerte agresión de un hincha del Deportes Tolima contra Daniel Cataño en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué todavía tiene bastante tela por cortar. Hasta ahora el agresor ha sido sancionado con 20 salarios mínimos de multa y 3 años sin ingresar al escenario deportivo, aunque está todavía sujeto a lo que decida la Dimayor al ser un ente privado.

Cataño, por su parte, fue llamado a declarar en la ciudad donde ocurrieron los hechos, al tiempo que espera por las fechas de sanción que le aplicará la comisión disciplinaria, entendiendo que vio la roja por reaccionar con violencia al golpe que le dio el aficionado identificado como Alejandro Montenegro.

Ni siquiera las disculpas del hincha han servido para ‘calmar las aguas’, pues cada detalle o declaración que sale a la luz activa nuevamente el debate sobre el comportamiento de los espectadores, las provocaciones del jugador y la intolerancia en los estadios, aspectos que serán tratados por los dirigentes del fútbol colombiano en los próximos días.

Daniel Cataño en el túnel de vestuarios después de ser agredido por un hincha del Tolima. - Foto: Captura Dimayor

Por lo pronto, el volante antioqueño estará inhabilitado para jugar ante Jaguares el sábado en Bogotá, a raíz de la expulsión que consideró el árbitro Wilmar Roldán después del cruce de golpes entre aficionado y jugador.

Eso le permitirá, si es que así lo desea, acatar la decisión de Medicina Legal, que evaluó la situación luego de la denuncia de Cataño y le otorgó el beneficio de tener 10 días de incapacidad para recuperarse del golpe que sufrió en su espalda y cabeza.

Esta decisión, informada por varios periodistas reconocidos del país, ha causado gran indignación en redes sociales por parte de los usuarios que exponen sus propios casos, en los que, por enfermedades o lesiones apartentemente más graves, recibieron menos tiempo de incapacidad antes de regresar a sus labores.

Cataño se disponía para el inicio del partido cuando fue atacado por la espalda. - Foto: Captura Win Sports

Tolima no le resta culpa a Millonarios

SEMANA tuvo la oportunidad de hablar con César Camargo, máximo dirigente del Deportes Tolima, quien dio un completo panorama de la situación y cómo se había dado todo durante y después del cruce entre Cataño y el seguidor. En primera medida, fue polémico al hablar de la continuidad del juego y las peticiones de los bogotanos para el desarrollo del mismo: “Millonarios estaba dispuesto a jugar el partido si se le perdonaba la roja a Cataño”; y agregó: “Las garantías estaban si a Cataño le levantaban la roja y no estaban si no se le quitaba”.

Por otra parte, fue empático con la molestia del jugador azul hasta cierto punto: “Simpatizo con Cataño porque lo agredieron, pero no cuando él agrede a un hincha”. Con lo que no se mostró de acuerdo fue con la abrupta decisión de Millonarios por irse del gramado: “Tolima nunca se ha retirado de un campo de juego, esa no es la forma de protestar”.

Cataño ya había sido recibido con insultos en las horas previas al encuentro. - Foto: Twitter @MillosFCOficial

A la par de esto, recordó un hecho con un funcionario de Millonarios que golpeó a un jugador de Junior en el estadio El Campín y cuestionó: “Cuando Cortés, el dirigente de Millos le pegó a Walmer (Pacheco), los jugadores no se retiraron de la cancha; ¿la solidaridad es cuando me conviene?”.

Aunque se mostró molesto con el seguidor del Tolima: “Es un desubicado de la vida y no tiene perdón de Dios que haya causado todo esto”, dijo que las garantías estaban puestas para que el juego se pudiera desarrollar después de lo ocurrido: “La agresión hubiera sido mucho más grave si los controles no hubieran funcionado”.

“No podemos aplaudir a ese hincha porque eso no refleja a los hinchas del Tolima”, dijo, apartando a los demás espectadores de su equipo. “No es una persona apta para estar en un estadio de fútbol”, terminó.

Además, dio a entender que en parte la culpa del malestar generado se había hecho más grande por culpa de Millonarios: “El haberse retirado generó más riesgo aún”, y completó buscando justificar el suceso posterior al bus de los ‘embajadores’ así: “El tema de las piedras al bus fue un problema de logística con el bus de Millonarios. El bus falló”.