Gustavo Alfaro ya suena para llegar a Colombia con un ‘grande’ de la Liga Betplay

La primera división del fútbol colombiano solo necesitó de cuatro fechas de la Liga Betplay para ‘descabezar’ a su primer técnico. Diego Corredor no continuará en el Once Caldas después de las amenazas que recibió de la hinchada y un déficit en los resultados que lo condenó a dar un paso al costado.

Por la misma senda se encuentra el Junior de Barranquilla, que ha empezado a estudiar algunos candidatos para reemplazar a Arturo Reyes, de acuerdo con la prensa de esa ciudad. Los primeros dos nombres en ser relacionados con el cuadro tiburón fueron Reinaldo Rueda y Juan Carlos Osorio, lo que indica que buscarán un técnico de experiencia para dar un golpe de opinión si la situación no cambia.

Reyes ha recibido el ‘espaldarazo’ de la dirigencia para salir del bache deportivo; sin embargo, ya se ha empezado a hablar de un posible cambio de timonel ante los tres empates y una derrota que acumulan como balance en el inicio del presente campeonato.

La inversión por Juan Fernando Quintero y los demás fichajes puso las expectativas de la familia Char en pelear el título, algo que ahora mismo parece lejano por lo visto en las jornadas disputadas hasta ahora.

Junior empató de local este fin de semana ante Unión Magdalena. - Foto: Dimayor

En la primera fecha empataron 1-1 con Águilas Doradas, en la segunda tuvieron idéntico resultado ante el Medellín, en la tercera cayeron de visita ante Bucaramanga y este jueves empataron en condición de local frente a Unión Magdalena, equipo que venía de caer goleado 4-0 a manos del América de Cali.

La impaciencia por no encontrar el camino del triunfo se sintió en las tribunas del Metropolitano, que le reclamaron airadamente al técnico Reyes las decisiones tomadas, al igual que la emprendieron contra varios de sus jugadores, a quienes señalan como culpables de la ya preocupante situación deportiva.

Alfaro, otro candidato más para Junior

“Nosotros, dentro del camerino, estamos muy unidos. Jugadores y cuerpo técnico sabemos que estamos haciendo un buen trabajo, sabemos que debemos seguir insistiendo, que la pelota va a entrar. El camino ha sido duro al inicio, pero como entrenador tengo mucha fe y confianza en el grupo de jugadores que están en esta plantilla 2023″, dijo Reyes en la rueda de prensa posterior al empate sin goles en el clásico de la costa.

Pero eso no es suficiente para los hinchas de Junior, que quieren resultados inmediatos y no le darán espera si la ‘empatitis’ no termina en el próximo partido frente al Deportivo Pasto.

Arturo Reyes regresó a Junior a finales del año pasado - Foto: Twitter @JuniorClubSA

Ante ese panorama, este martes se sumó un nuevo candidato a la baraja de posibles reemplazos para Reyes. De acuerdo con El Bordillo, Gustavo Alfaro, extécnico de la selección de Ecuador, es uno de los nombres que gusta en la dirigencia juniorista, aunque no será fácil por el tema económico, al igual que el caso de Osorio o Rueda.

El técnico argentino hizo una destacada labor con la tri ecuatoriana para clasificarla al Mundial y estuvo a un gol de avanzar a octavos de final en Catar 2022, pero las diferencias con la dirigencia de la federación terminaron provocando su salida. Ahora mismo, el entrenador y la FEF se encuentran en una ‘pugna’ por la indemnización del contrato, que sería superior a los cuatro millones de dólares.

Francisco Egas, presidente de la federación ecuatoriana, aseguró: “Los jugadores son respetuosos de las decisiones de la FEF. Hemos explicado lo que ha pasado y ellos buscan un técnico que trabaje con ellos para obtener algo más”.

“Llevamos muchos meses buscando renovar a Gustavo Alfaro, pero no se logró. Nunca hablaríamos mal del profesor Alfaro y le agradecemos lo que realizó. Existe otro ámbito que lo solventarán los abogados. Nosotros pasamos página”, agregó en Radio La Red.