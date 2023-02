La aterradora denuncia de una mujer contra exjugador del América de Cali: “me dijo que me iba a echar ácido y arrancar los pezones”

Viviana García, exesposa del exjugador del América de Cali Jaime Córdoba, hizo una grave denuncia en su contra. La mujer, a través de un video que compartió en sus redes sociales, reveló que ha sufrido maltrato físico y psicológico por parte del deportista.

“Hoy, siendo 12 de febrero del 2023 decido hacer público mi caso. Hace 16 años que convivo con el papá de mis hijos, Jaime Córdoba, he sido víctima de abuso psicológico hasta llegué a estar hospitalizada por quererme separar de él, quedé tres días con la mitad de mi cuerpo dormido. En el momento en el que le dije que no quería vivir más con él, se enloqueció y me empezó a amenazar, me dijo que me iba a dejar sin pelo, que me iba a echar ácido en la cara, que me iba a dar puñaladas, hasta el punto de obligarme a regresar a casa con mis hijos, me los quitaba para que yo cediera a todo lo que él deseaba”, contó Viviana.

Jaime Córdoba fue campeón con el América de Cali en el año 2008. - Foto: Instagram: @jaimecordoba88

Viviana agregó que Córdoba llamaba a sus trabajos para que no le dieran empleo, además, constantemente insulta y amenaza a su familia.

“Me dice que me va a arrancar los pezones porque fue él quien me operó. Lo he demandado dos veces, he pedido ayuda a su familia pero ellos dicen que él no es capaz de hacerme nada”, señaló.

Asimismo, sostuvo que en su sumisión permitió infidelidades, rechazo, humillaciones, malas palabras y tratos.

“No estoy acá para quejarme porque era yo quien lo permitía, en mi debilidad aceptaba sus disculpas sin darme cuenta de que nos hundíamos más. Para él era normal, y llegó en día que yo también lo vi así. Empecé a sufrir de depresión hasta querer acabar con mi vida. Me golpeaba, pero siempre he sido fuerte porque soy muy creyente en Dios y trato de estar estable por mis hijos que son los que han tenido que sufrir todo esto; también soy humana y tuve mis fallas, nadie es perfecto”, expresó.

García dijo que se ha ido para otras ciudades en búsqueda de su tranquilidad y de su salud mental, y actualmente se encuentra en Ciudad de Panamá, donde aún siente mucho temor.

Viviana García. - Foto: Facebook: García Vivian

“Siempre me decía que si quería dejarlo tenía que irme del país y eso hice. Acá llegó con sus amenazas, sus malos tratos, engaña a las personas y las envuelve con sus mentiras, él mismo sabe que no está bien lo que hace pero dice que no se puede controlar porque se le cruzan los cables”, sostuvo la mujer.

Finalmente, envió un mensaje contundente a Córdoba y a las autoridades. “Basta con esta obsesión que me daña a mis hijos, a mi familia y a mí. Dice que me perdona según él todo lo que le he hecho si vuelvo a Cali con él. Yo no quiero callar más, no más abuso en contra de la mujer, la libertad es un derecho y nadie no la puede arrebatar. Siento que mi vida, la de mis hijos y la de mi familia está en peligro. No más abuso, no aguanto más”, finalizó Vivian, quien le pidió a la Policía Nacional y a la Fiscalía apoyo con su caso.

Por su parte, el exjugador del América, se defendió de los señalamiento de su exesposa. “Es difícil esta situación, le dije a Viviana que hiciera algo público si creía que yo le iba a hacer algo. La verdad es que a ella ni a su familia soy capaz de hacerle daño”, dijo.

Jaime Córdoba también juego en el Cortuluá. - Foto: Instagram: @jaimecordoba88

Sostuvo que lo único cierto de las declaraciones de García es que están separados desde hace cuatro años. “Su familia le tapa y de eso se han dado cuenta mis hijos que son grandes. La gente que me conoce sabe que nunca le he tocado un pelo, muchas veces comprobé cosas y nunca hice nada”.

Córdoba continuó: “económicamente no le puedo brindar lo mismo de antes, entonces por eso sale a decir estas cosas, incluso les dice a los niños que yo le voy a hacer algo”.