Así viven en El Plateado (Cauca), el ‘infierno’ de las Farc al que ni la Fuerza Pública puede entrar. El lugar está lleno de explosivos

“Cuando haya garantías para la vida, la seguridad y el bienestar de los policías, estaremos en El Plateado”, dijo el general Salamanca. Y añadió: “Hay situaciones adversas; la primera, es que no tenemos un comando de Policía en el lugar para que nuestros policías lleguen al sitio. La segunda, no tenemos las condiciones de salud, y me refiero a algunas ofertas en materia de salud en caso de que un policía deba ser atendido. Y la tercera, es que no tenemos las condiciones de bienestar”.