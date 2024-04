“Hay situaciones adversas”: director de la Policía reconoció que no hay garantías para llegar al Plateado en el Cauca

Sobre la situación de seguridad en esta región del país y porque no hay presencia de la Policía allí, el director de la institución, el general William Salamanca, reconoció que no hay garantías para que sus uniformados estén el municipio.

“Cuando haya garantías para la vida, la seguridad y el bienestar de los policías, estaremos en el planteado”, dijo el general Salamanca. Añadió que: “hay situaciones adversas, la primera, y es que no tenemos un comando de policía en el lugar para que nuestros policías lleguen al sitio. La segunda, no tenemos las condiciones de salud, y me refiero a algunas ofertas en materia de salud en caso de que un policía deba ser atendido. Y la tercera, es que no tenemos las condiciones de bienestar”.