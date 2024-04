Alto comisionado para la paz reconoce que Farc de Mordisco están divididas y que el comandante “quedó en el aire”. Rechazó amenazas

OTTY PATIÑO: Es un hecho absolutamente condenatorio. Obedece, supongo, a las disidencias de Iván Mordisco que no están en el cese al fuego, con las cuales, por atacar a la población, se suspendió la prórroga que existía. Hoy en el Caquetá perdieron la pelea, se quedaron aislados porque la mayoría de la gente de las Farc sí están no solamente respetando el cese al fuego sino con el deseo de avanzar hacia la paz .

O.P.: Iván Mordisco casi que quedó en este momento en el aire, él trató de unir a todos y no asistió al encuentro del Caquetá, pero creo que tampoco estaba el frente con el cual tiene, por así decirlo, mayor estabilidad, que es el Carolina Ramírez. Él quiso reunirlos a todos y no quedó ni en un lado ni en el otro. Ojalá, en el futuro próximo, él asuma esa posición de no estar en un lado o en otro, ojalá esté con los que en este momento están buscando la paz.