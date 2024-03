Otty Patiño carga contra las Farc de Mordisco: “No tiene sentido que el Gobierno mantenga un cese al fuego si ellos lo están rompiendo”

“Realmente rompieron el cese al fuego, no tiene sentido que el Gobierno mantenga un cese al fuego si ellos lo están rompiendo y aprovechando para tratar de aumentar y expandir su dominio, esto no es admisible ”, señaló Patiño en diálogo con SEMANA .

Se mantienen los diálogos

“Lo que se firma es de obligatorio cumplimiento para todos los frentes, no solamente de un frente sí y de otro no; sin embargo, el Gobierno hace esa discriminación en el sentido de que a los frentes que cumplen no los va a meter en el mismo costal que a los que no cumplen”, dijo Patiño.