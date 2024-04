Petro lanzó pulla contra Iván Name por idea de federalismo, dijo que es “vieja” y señaló “no tiene sentido si no hay democracia local”

En medio de una nueva sesión del Congreso de Concejales que se llevó a cabo este lunes 29 de abril, el presidente de la República, Gustavo Petro, lanzó un agudo dardo contra el presidente del Senado, Iván Name.

El mandatario colombiano cuestionó la idea de Name sobre el federalismo, señalándola de “vieja”, indicando que no tendría sentido si no se implementa una democracia local.

“Si la gente que vive en los territorios y su cultura pudiera aflorar, sin excluirse y sin silenciarse. La democracia local es esa manera de aflorar. Y yo sí creo que la agenda política colombiana debe llegar a la democracia local”, expresó Petro.

También señaló en su intervención: “El presidente del Senado, que no me quiere mucho, Iván Name, hablaba y se abanderaba de la idea del federalismo, la vieja idea del federalismo. Pero la vieja idea del federalismo no tiene sentido si no hay democracia local”.

Gustavo Petro lanzó pulla al presidente del Senado Iván Name. Dijo que "no lo quiere mucho" y señaló "se abanderaba de la idea del federalismo... Pero la vieja idea no tiene sentido si no hay democracia local".

“Porque si no, sería un cambio de élites, incluso peligrosa. Porque uno no sabe qué élites están manejando en realidad el poder local. Nos podría llevar a una de las tantas guerras que ya hemos tenido, otra más. No, es a la ciudadanía. El poder local debe ser de la ciudadanía. Y en esa medida la discusión federal no se vuelve tonta, se vuelve real”, insistió.

Además, señaló en su tesis: “Porque ¿qué es el poder de la ciudadanía? El poder de decidir, el poder de hacer la norma, la regla, la ley. Y entonces aquí creo que también hay otro tema de agenda. ¿Cómo empezar a construir?”.

“Lo voy a poner en los términos de mi discurso tradicional, no necesariamente el de ustedes, porque ustedes corresponden a corrientes diversas ideológicas. El poder del pueblo, vestido de otra manera la democracia local, el poder popular, como quieran, la capacidad de decisión ciudadana sobre sus asuntos. Eso no existe hoy en Colombia”, anotó el mandatario colombiano.

Recientemente, el tema de la Constituyente del presidente Gustavo Petro sigue desatando controversia y se ha convertido en materia de conversación tanto de críticos como de quienes apoyan la propuesta del mandatario. En ese sentido, el presidente del Senado, Iván Name, volvió arremeter contra esa idea al afirmar que es “deplorable que se plantee para no cambiar nada”.

Name, quien ha sentado su postura y ha sido muy crítico con la actitud de Petro a la hora de presionar al Congreso para que aprueben sus reformas, manifestó que la propuesta de Petro es para reelegirse.

“(...) para terminar metiendo el artículo de la reelección de un presidente, es lo más cínico, inconveniente e irrespetuoso que he oído”, señaló el congresista durante la asamblea nacional del Partido En Marcha, dirigido por Juan Fernando Cristo, a la que asistió como invitado junto con funcionarios del Gobierno, ministros y exministros de varias carteras.

Sumado a ello, Name mostró su preocupación al afirmar que las instituciones están “agotadas por un Gobierno como este, que en vez de venir a ventilar, ha venido a agravar en la búsqueda de una confrontación que tenemos que evitar”.

Confrontaciones que ya ha tenido con Petro en distintas oportunidades, en especial cuando Name busca defender la independencia del Legislativo ante los constantes dardos del mandatario, cuando en el Congreso no le siguen la corriente a sus políticas.

“Cada vez que hay oportunidad de un diálogo, vemos una amenaza de golpe blando, duro o semiduro, y de unas constituyentes inscontitucionales e ilegales; porque la propuesta del Gobierno es de una constituyente callejera nacida de cabildos y no sé qué más inventos”, afirmó Name.

El senador también comentó sobre la constituyente que “cuando se le pregunta (a Petro) de esta propuesta de la constituyente que por ahí anda, ¿qué es lo que van a cambiar? Nada. La Constitución del 91 es intocable”.

También, detalló que “el escenario de una Constituyente es una ley en el Congreso, no puede ser un invento en una tienda o en una calle”.